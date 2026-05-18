Duško Todorović stiže na UFC spektakl: Boriće se u Beogradskoj areni

Bojan Jakovljević
Srpski MMA borac Duško Todorović definitivno će učestvovati na UFC događaju u Beogradu.

Duško Todorović dolazi na UFC spektakl u Beogradu

Srpski borac Duško Todorović potvrdio je da će se boriti 1. avgusta u UFC Fajt Najtu, koji će se održati u Beogradskoj areni. Todorovićev protivnik biće Robert Valentin iz Švajcarske.

Srpski borac je poručio da se raduje izazovu i da očekuje da će UFC priredba u Beogradu biti praznik borilačkih sportova u Srbiji.

Momak iz Beograda kaže da ga nije iznenadio dolazak najveće promocije u Srbiju pošto se o tome dugo vremena spekulisalo, ali da ga isti veoma raduje.

"Očekivalo se duže vrijeme i pričalo, tako da me nije pretjerano iznenadilo. Svakako sam srećan zbog toga, kod nas postoji sistem vezan za MMA i sam Savez ima dugu istoriju, nekoliko uspješnih evropskih i svjetskih takmičenja pod okriljem IMMAF kod nas. Po tim rezultatima stojimo rame uz rame sa Parizom i Londonom, a to su igrom slučaja jedina dva grada gdje je UFC i bio. Srbija je generalno poznata po vatrenom navijanju, tako da ne vjerujem da će navijači zakazati. Nadam se da će energija biti ludačka, dobra atmosfera i naravno da će doći ljudi iz cijele Evrope", rekao je Todorović.

