logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Donovan Mičel odveo Klivlend u finale Istočne konferencije NBA lige

Donovan Mičel odveo Klivlend u finale Istočne konferencije NBA lige

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Donovan Mičel je bio na meti kritika da nije dovoljno dobar lider, a odgovorio je tako što je uveo Klivlend u finale Istočne konferencije.

donovan micel uveo klivlend u finale Izvor: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

Imamo finala NBA lige! Dok će se na Zapadu sastati Oklahoma i San Antonio na istoku će protiv Njujork Niksa igrati Klivlend Kavalirsi. Uspjeli su Kavsi u sedmom meču serije da savladaju Detroit 125:91 i tako odu korak bliže tituli.

Donovan Mičel se pojavio kao pravi lider sa 26 poena, 8 asistencije i 6 skokova, dok je Džaret Alen upisao 23 poena uz 7 skokova. Sjajno šutersko veče imao je Sem Meril koji je na kraju upisao 23 poena, dok je Evan Mobli imao dabl-dabl sa 21 poenom i 12 skokova, uz šta je dodao 6 asistencija.

Kod Detroita su zakazali lideri pa je tako Kejd Kaningem imao samo 13 poena, kao i Dankan Robinson, Karis Levert 11, a Džejlen Duren je nastavio sa užasnom formom u plejofu i upisao je 7 poena uz 9 skokova. Jedini koji je dao svoj doprinos bio je Danis Dženkins sa 17 poena i 5 asistencija.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:40
Šmekerski potez Nikole Jokića
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Klivlend NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC