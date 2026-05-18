Važno saopštenje Crvene zvezde za navijače o revanšu polufinala ABA lige

KK Crvena zvezda saopštila da će dočekati Partizan u ABA plej-ofu u dvorani "Aleksandar Nikolić". Vlasnici sezonskih karata od ponedjeljka će biti anketirani da li žele da dođu na meč.
KK Crvena zvezda dočekaće Partizan u revanšu polufinala ABA lige u hali "Aleksandar Nikolić". Taj meč biće odigran u četvrtak 21. maja od 20 časova, nakon što će prvi susret biti odigran u ponedjeljak od 20 u Partizanovoj crno-bijeloj Beogradskoj areni.
Zvezda je saopštila da će u ponedjeljak započeti anketiranje vlasnika sezonskih karata da bi u klubu stekli uvid u to koliko navijača planira da dođe na vječiti derbi u četvrtak. Kada bude završeno anketiranje, u klubu će zaključiti spisak zainteresovanih "sezonaca" i naknadnih prijava za ulazak na utakmicu neće biti.
"Kako bismo na najbolji mogući način organizovali i ovu utakmicu, od ponedjeljka, 18. maja u 14 časova započećemo anketiranje vlasnika sezonskih karata kako bismo imali osnovni uvid u broj naših pristalica koji planiraju da dođu na drugu utakmicu polufinala regionalne lige".
"Prijave na zvaničnom sajtu kluba"
"Proces evidentiranja je krajnje jednostavan – potrebno je da unesete broj sezonske karte ili skenirate „QR“ kod, na ponuđenom linku, i potvrdite dolazak. Na taj način vaša karta će biti validirana i naći će se u bazi karata kojima će biti omogućen ulazak u halu Aleksandar Nikolić u četvrtak, 21. maja u 20 časova".
"Proces prijave odvijaće se na zvaničnom sajtu kluba, a link će biti aktivan i vidljiv u ponedjeljak od 14 časova. Prijava za utakmice odvijaće se 48h i biće zatvorena u srijedu, 20. maja u 14 časova. Napominjemo da ćemo nakon toga zaključiti spisak i naknadne prijave neće biti obuhvaćene ovom evidencijom i uzete u obzir", saopštila je Zvezda.
