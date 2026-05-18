logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Važno saopštenje Crvene zvezde za navijače o revanšu polufinala ABA lige

Važno saopštenje Crvene zvezde za navijače o revanšu polufinala ABA lige

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

KK Crvena zvezda saopštila da će dočekati Partizan u ABA plej-ofu u dvorani "Aleksandar Nikolić". Vlasnici sezonskih karata od ponedjeljka će biti anketirani da li žele da dođu na meč.

crvena zvezda ceka partizan u pioniru u polufinalu aba plej ofa Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda dočekaće Partizan u revanšu polufinala ABA lige u hali "Aleksandar Nikolić". Taj meč biće odigran u četvrtak 21. maja od 20 časova, nakon što će prvi susret biti odigran u ponedjeljak od 20 u Partizanovoj crno-bijeloj Beogradskoj areni.

Zvezda je saopštila da će u ponedjeljak započeti anketiranje vlasnika sezonskih karata da bi u klubu stekli uvid u to koliko navijača planira da dođe na vječiti derbi u četvrtak. Kada bude završeno anketiranje, u klubu će zaključiti spisak zainteresovanih "sezonaca" i naknadnih prijava za ulazak na utakmicu neće biti.

"Kako bismo na najbolji mogući način organizovali i ovu utakmicu, od ponedjeljka, 18. maja u 14 časova započećemo anketiranje vlasnika sezonskih karata kako bismo imali osnovni uvid u broj naših pristalica koji planiraju da dođu na drugu utakmicu polufinala regionalne lige".

"Prijave na zvaničnom sajtu kluba"

"Proces evidentiranja je krajnje jednostavan – potrebno je da unesete broj sezonske karte ili skenirate „QR“ kod, na ponuđenom linku, i potvrdite dolazak. Na taj način vaša karta će biti validirana i naći će se u bazi karata kojima će biti omogućen ulazak u halu Aleksandar Nikolić u četvrtak, 21. maja u 20 časova".

"Proces prijave odvijaće se na zvaničnom sajtu kluba, a link će biti aktivan i vidljiv u ponedjeljak od 14 časova. Prijava za utakmice odvijaće se 48h i biće zatvorena u srijedu, 20. maja u 14 časova. Napominjemo da ćemo nakon toga zaključiti spisak i naknadne prijave neće biti obuhvaćene ovom evidencijom i uzete u obzir", saopštila je Zvezda.

Bonus video: 

Izjave Crvene zvezde pred večiti derbi sa Partizanom
Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Partizan ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC