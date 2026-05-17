"Pali su na najvažnijem testu": Igor Rakočević zna glavni razlog Zvezdinog neuspjeha

Legendarni Igor Rakočević još jednom je sumirao Zvezdinu evropsku sezonu i ponovio da je propuštena velika šansa.

Izvor: MN PRESS

Legenda Crvene zvezde Igor Rakočević smatra da je glavni problem crveno-bijelih ove sezone prevelika rotacija. U sistemu gdje je klupa predugačka, uloge nisu najjasnije definisane, a veliku štetu, prema njegovim mišljenju prave i dolasci i odlasci usred sezone.

Rakočević nije previše razočaran, ali mišljenja je da je Zvezda mogla više u sezoni kada su padali mnogi favoriti, poput Fenerbahčea, Monaka, Panatinaikosa...

"Mislim da je Zvezda mogla više, s obzirom na kvalitet igrača i snagu kluba. U nekoliko navrata ove sezone igrala je zaista dobro. Dolazak Saše Obradovića je, po mom mišljenju, podigao tim u jednom trenutku, praktično ga vratio iz pepela. Zatim je uslijedio još jedan veliki test, pobjede na gostovanjima protiv jakih timova poput Milana, Monaka i Virtusa. I taj test je uspješno položen. Zvezda je dva puta tokom sezone pokazala da ima kapacitet i to je izgledalo veoma dobro. Međutim, na onom najvažnijem testu, kada se lomila sezona, nije uspjela, kao i prethodnih godina. Nažalost, zbog toga sezona nije bila uspješna u meri u kojoj se očekivalo", rekao je Rakočević u intervjuu za Mozzart Sport.

Šta je glavni razlog tome što su crveno-bijeli ostali bez iskoraka u elitnom takmičenju? "Ulaziti dublje u razloge nije jednostavno i ne bih želio da budem dežurni analitičar, ali mislim da je ključ u dugoročnoj strategiji i planiranju, kako za mlade igrače, tako i za nosioce igre. To godinama nije slučaj. Nije dovoljno okupiti veliki broj kvalitetnih igrača i očekivati da će se rezultat sam po sebi dogoditi. Bolje je imati manji roster u kojem svi igrači znaju svoju ulogu, minutažu i odgovornost. Tako se formiraju lideri i jasna hijerarhija. Velika rotacija često može da bude problem. Zvezda je, na primjer, imala čak četiri vrhunska centra, uz Plavšića na početku sezone, što je izuzetno teško uklopiti u funkcionalnu cjelinu. Kada igrač odigra nekoliko odličnih utakmica, a zatim ne igra sedam ili osam mečeva, vrlo je teško da se vrati u formu. Upravo ta prevelika rotacija je, po mom mišljenju, jedna od ključnih grešaka. Naravno, postoji još faktora, ali ako bih izdvojio jedan, to bi bio taj", rekao je Rakočević i dodatno pojasnio:

"U svakom sportskom kolektivu izuzetno je važno imati jasno definisane ciljeve, planove i načine na koje će se ti ciljevi ostvariti. Dugoročno planiranje je ključno, potrebno je unaprijed znati u kom pravcu se ide i kako će se tim razvijati kroz više sezona. Ne znam tačno kako funkcionišu naši klubovi iznutra, ali smatram da preveliki broj igrača nije dobra stvar, pogotovo ako tokom sezone dolazi do čestih promjena, dolazaka i odlazaka igrača. Dešava se da neko dođe, odigra dobro, a onda iznenada nestane iz rotacije i ne dobija priliku. To stvara konfuziju i nije dobro za timsku hemiju ni za rezultate", jasan je legendarni as.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:11 Probudila se publika u Pioniru Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)