"Volio bih da igram sa njim": Reprezentativac Srbije bi mogao da ubijedi Andreja da obuče dres Srbije

Sin Peđe Stojakovića i dalje nije donio odluku za koju reprezentaciju će igrati, ali bi mogao da slijedi primjer Tristana Vukčevića.

Da li će Andrej Stojaković krenuti stopama Tristana Vukčevića i obući dres Srbije? Sin legendarnog Peđe i dalje nije doneo odluku o tome za koji reprezentaciju će nastupati u budućnosti, ali bi ka "orlovima" mogao da ga pogura igrač Vašington Vizardsa.

Vukčević je kao i Stojaković imao šansu da bira između Srbije i Grčke, ali je od 2025. zvanično član srpskog nacionalnog tima. Andrej i Tristan su veliki prijatelji, o čemu je govorio perspektivni bek koji će izaći na predstojeći NBA Draft.

"Tistan je jedan od mojih najboljih prijatelja. Kada sam živio u Atini jako dobro smo se družili, čuli smo se jako često. On je moj drugar, nadam se da ću jednog dana imati šansu da zaigram sa njim. Podržavamo jedan drugog", rekao je Stojaković.

Andrej Stojaković on Tristan Vukčević



“Tristan is one of my best friends. When I lived in Athens when I was younger, we were very close. We talked frequently. ...That’s my guy.”



(Via@chasedcsports) — NBA Serbia (@NBASrbija) May 16, 2026

Srbija ili Grčka?

Perspektivni bek je nedavno progovorio o svojoj reprezentativnoj budućnosti, odluku još uvijek nije donio, ali moraće uskoro da prelomi.

"Sastaću se sa oba tima uskoro, poslije vežbi na draft kombajnu. Ako osjetim da je to pravo, odlučiću ubrzo, ako ne osjetim, još ću da čekam", rekao je Stojaković.

Već na ljeto da igra sa Nikolom Jokićem u nacionalnom timu ako izabere "orlove". "Ko zna. Znam da do kraja juna/početak jula da ima 'prozor' za kvalifikacije. Obje reprezentacije me žele. Ili ću ostati u školi ili otići u NBA. Ako ostanak znači da je bolje da se razvijam na taj način, da zadržim fokus i da ne igram za reprezentaciju, onda ću to i da uradim", zaključio je Stojaković.

