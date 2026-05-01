Velika čast za Stojakovića: Stigao poziv koji se ne odbija, ovo je dokaz da ozbiljno računaju na njega

Mladi Andrej Stojaković dobio je poziv za NBA draft kombajn i time još jednom pokazao da je privukao veliku pažnju na sebe.

Izvor: Luke Welsh/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

NBA liga je uputila pozive mladim košarkašima za pred-draft testiranja, a među onima koji su dobili šansu da se pokažu nalazi se i Andrej Stojaković, sin legendarnog Predraga Stojakovića. Zvijezda u usponu i potencijalni reprezentativac Srbije još jednom je pokazao da je odigrao sjajnu sezonu, te poziv nije slučajnost.

Fokus košarkaške javnosti polako se prebacuje na NBA draft, kako se završavaju sezone u NCAA ligi i pojedinim evropskim takmičenjima. Ipak, ove godine primijećen je manji broj prijava, jer su koledži postali finansijski veoma primamljivi i sve češće uspijevaju da zadrže mlade talente.

Među igračima koji su dobili poziv za NBA pred-draft testiranja nalazi se i Andrej Stojaković. On je prethodno razmatrao opciju da ostane još jednu sezonu na Ilinoisu, ali je na kraju odlučio da se prijavi za draft i pokuša da napravi sljedeći korak u karijeri.

Na spisku pozvanih su i Milan Momčilović, koji je tokom NCAA sezone privukao pažnju preciznim šutem, kao i Miloš Uzan, košarkaš univerziteta Hjuston. Tu su i evropski i regionalni igrači poput Luiđija Suiga iz Mege, kao i Džeka Kajla, koji je takođe ranije nosio dres tog kluba.

The NBA announced today that 73 players have been invited to the AWS NBA Draft Combine 2026, which will take place May 10-17 at Wintrust Arena and the Marriott Marquis in Chicago.



Additionally, a select number of standout players from the AWS NBA G League Draft Combine 2026,…pic.twitter.com/9w2ncpacCe — NBA Communications (@NBAPR)May 1, 2026

Pred svima njima sada stoji važna dilema - da li ostati u sistemu koledža, gdje su uslovi i finansijska sigurnost sve bolji, ili napraviti korak ka NBA ligi i pokušati da se izbore za mjesto u najjačem takmičenju na svijetu.

