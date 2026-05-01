Čitaoci reporteri

Velika čast za Stojakovića: Stigao poziv koji se ne odbija, ovo je dokaz da ozbiljno računaju na njega

Velika čast za Stojakovića: Stigao poziv koji se ne odbija, ovo je dokaz da ozbiljno računaju na njega

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Mladi Andrej Stojaković dobio je poziv za NBA draft kombajn i time još jednom pokazao da je privukao veliku pažnju na sebe.

NBA liga je uputila pozive mladim košarkašima za pred-draft testiranja, a među onima koji su dobili šansu da se pokažu nalazi se i Andrej Stojaković, sin legendarnog Predraga Stojakovića. Zvijezda u usponu i potencijalni reprezentativac Srbije još jednom je pokazao da je odigrao sjajnu sezonu, te poziv nije slučajnost.

Fokus košarkaške javnosti polako se prebacuje na NBA draft, kako se završavaju sezone u NCAA ligi i pojedinim evropskim takmičenjima. Ipak, ove godine primijećen je manji broj prijava, jer su koledži postali finansijski veoma primamljivi i sve češće uspijevaju da zadrže mlade talente.

Među igračima koji su dobili poziv za NBA pred-draft testiranja nalazi se i Andrej Stojaković. On je prethodno razmatrao opciju da ostane još jednu sezonu na Ilinoisu, ali je na kraju odlučio da se prijavi za draft i pokuša da napravi sljedeći korak u karijeri.

Na spisku pozvanih su i Milan Momčilović, koji je tokom NCAA sezone privukao pažnju preciznim šutem, kao i Miloš Uzan, košarkaš univerziteta Hjuston. Tu su i evropski i regionalni igrači poput Luiđija Suiga iz Mege, kao i Džeka Kajla, koji je takođe ranije nosio dres tog kluba.

Pred svima njima sada stoji važna dilema - da li ostati u sistemu koledža, gdje su uslovi i finansijska sigurnost sve bolji, ili napraviti korak ka NBA ligi i pokušati da se izbore za mjesto u najjačem takmičenju na svijetu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Andrej Stojaković košarka NBA liga draft

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

