Andrej Stojaković otvorio dušu na kraju sezone

Andrej Stojaković sumirao je utiske poslije poraza u polufinalu NCAA.

Andrej Stojaković, sin legendarnog Peđe, bio je jako emotivan nakon što je njegov tim eliminisan u polufinalu završnog turnira NCAA od Jukona 71:62. Potencijalni reprezentativac Srbije je srećan zbog sjajne sezone, ali ostaje žal za većim uspjehom talentovane generacije.

Nakon poraza je jedva sumirao utiske i otkrio kako se osjećao nakon poraza. Nije uspio njegov tim da napravi novi podvig pred ogromnim brojem navijača koji su im davali vjetar u leđa tokom cijele sezone.

"Na terenu uopšte nije bilo emocija, sve me stiglo kada sam ušao u svlačionicu, da budem iskren. Dok su nam navijači aplaudirali na kraju meča, nisam mogao da vjerujem da je sezona gotova. Posljednjih 10 sekundi na terenu, dok smo se rukovali sa rivalima, nisam osjećao ništa, sve mi je bilo zamagljeno, ne sjećam se ničega", rekao je Stojaković mlađi i nastavio:

"Sjećam se rukovanja sa nekoliko igrača i trenera, a onda sam došao u svlačinicu gjde je bila tišina. Verovali smo da imamo iste šanse kao ostala tri tima, zahvalan sam na ovoj sezoni. Nisu ušli neki šutevi koji je trebalo da uđu, sada ništa ne možemo da promijenimo", rekao je Andrej.

Mladi košarkaš srpskog porijekla trebalo bi da uskoro donese odluku za koju reprezentaciju će nastupati. Grčka mu je poslala zvaničnu ponudu, dok srpski Savez uveliko pregovara sa njim i njegovim slavim ocem Peđom.

"Puno toga, mi smo u kontaktu sa roditeljima, odnosno roditeljem. Vidjećemo. Nismo navalentni. Neka odluči sam, vidjećemo kako se razvija kao igrač, zasad to lijepo izgleda. Sve je u redu", rekao je Nebojša Čović u emisiji "Popodne" na Una televiziji.

