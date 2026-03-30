Andrej Stojaković izabrao reprezentaciju? Patike dale odgovor koji svi čekaju

Mladi košarkaš Andrej Stojaković nosi patike sa grčkim motivima, što je mnoge navelo da razmišljaju kojoj reprezentaciji će se odazvati

Sin proslavljenog sprskog košarkaša Predraga Stojakovića je jedan od najboljih koledž košarkaša. Mladi Andrej (21) zbog toga je postao velika želja reprezentacije Srbije, ali i Grčke, te je velika borba pred ove dvije zemlje. Međutim, patike koje je košarkaš Ilinoisa nosi na utakmici na sebi su imale grčke motive, te postoje indicije da je Andrej već donio odluku.

Možda je samo riječ o lijepim patikama i simpatičnom poklonu, možda o poštovanju rodne zemlje majke, grčke manekenke Aleke Kamile ili odluci čiji nacionalni dres će u budućnosti zadužiti? Sve su to pitanja koja se provlače nakon što su interesantne patike Andreja Stojakovića privukle veliku pažnju.

Riječ je o obući sa grčkim motivima, a Andrej je patike nosio u pobjedi nad Ajovom 71:59. U tom meču tim pun balkanskih košarkaša (Mihailo Petrović, Andrej Stojaković, David Mirković, Zvonimir i Tomislav Ivišić) uspio je da obezbijedi plasman na Fajnal-for NCAA lige. Patike su privukle veliku pažnju i u srpskoj i u grčkoj javnosti, pa je polemika o odabiru reprezentacije ostavila utisak da je Andrej donio odluku.

Stojaković je već imao priliku da razgovara sa sportskim direktorom Grka Nikosom Zizisom, u kojem je mladom igraču saopšteno kakav tretman bi mogao da ima u timu Vasilisa Spanulisa. S druge strane, Srbija je možda bolje reagovala kad je u pitanju Tristan Vukčević koji je na kraju odlučio da obuče dres, dok pitanje Andreja Stojakovića i dalje ostaje nepoznanica.

Ελληνόψυχος Ανδρέας έτοιμος για Εθνική!pic.twitter.com/ufvX9UsGEx — Vassilis Papandreou (@sili81)March 30, 2026

Andrej u tekućoj sezoni bilježi 14,3 poena, 2,3 skoka i 1,3 asistenciju po meču. Vrlo je vjerovatno da će poslije Fajnal-fora NCAA lige otići i na draft.

Reprezentacije nisu u fokusu

S obzirom na to da je pred koledž ekipom Andreja Stojakovića vrlo zahtjevan period, pošto posao nije obavljen, jasno je da Grčka i Srbija nisu u fokusu sinu legendarnog košarkaša. Poslije trijumfa govorio je isključivo o klupskom rezultatu.

"Posljednje što želim da kažem je da - nemojte vi da mislite da je ovo sve. Idemo na Fajnal-for da dobijemo još dvije utakmice, idemo jednu po jednu", naglasio je Andrej Stojaković čija ekipa već sada zna da je čeka najveći mogući izazov u polufinalu pošto će na Djuk ili na Jukon.

Što se tiče same utakmice, Andrej Stojaković je rekao: "Sjajan je osjećaj biti ovdje, izaći na teren kao pobjednik, naravno zajedno sa timom, sa ovom grupom momaka koju imamo. Rekao sam to i na konferenciji za medije - koliko god da smo srećni što smo stigli dovde prvi put poslije više od 20 godina, još smo uzbuđeniji što imamo priliku da se borimo za nacionalnu titulu", poručio je Stojaković koji prethodno nije imao previše sreće na Kaliforniji i Stenfordu.

Iako ima slavnog oca i savjeti su važni, Andrej je odabrao nešto drugačiji put. "On nema iskustva na koledž nivou i zapravo ne zna koliki je ulog u svakoj rundi i šta sve ide u pripremu za NCAA, ali na kraju krajeva - košarka je košarka i on dijeli neke svoje opšte utiske o svakoj utakmici i slične stvari", dodao je Andrej.