Grci pozvali Andreja Stojakovića u reprezentaciju: Odletjeli u Ameriku i uručili mu poziv za mečeve u julu

Andrej Stojaković je sada i zvanično dobio poziv Grčke da nastupa za njihov nacionalni tim. KSS je na potezu.

Kao što je bilo najavljeno, generalni menadžer reprezentacije Grčke Nikos Zizis posjetio je u Sjedinjenim Američkim Državama Andreja Stojakovića i već sada mu ponudio da igra za nacionalni tim. Prema pisanju grčke "Gazete", on je pozvao da se pridruži "helenima" za mečeve sa Rumunijom i Portugalom u julu.

Bek koga je otac gledao kako ide do samog kraja ovogodišnjeg NCAA turnira rođen je u Solunu, a ljeta provodi na Halkidikiju. Otac mu je legendarni srpski košarkaš Predrag Stojaković, a majka grčka manekenka Aleka Kamila.

Stojaković trenutno igra na Ilionoisu i ovo mu je treća godina u NCAA. Izborio se za mjesto na Fajnal foru, a Grčka i Srbija se i dalje bore za to čiji će dres obući kada počne reprezentativnu karijeru.

Ove sezone prosječno bilježi 14,3 poena, 2,3 skoka i 1,3 asistencije i vrlo vjerovatno će nakon ove godine otići na draft. Grci pišu da će on ipak možda odgoditi svoju odluku zato što u 2026. godini nema velikih FIBA takmičenja i da želi da vidi kako se razvija situacija u oba tabora.

Šta su radili Grci?

Nikos Zizis je sa Stojakovićem proveo puna dva dana početkom mjeseca, a tokom razgovora mu je predočio ulogu koju bi mu u timu namijenio Vasilis Spanulis i šta se od njega očekuje. Prvi put se Stojaković sastao sa Zizisom prošle godine i tada su u Sakramentu predstavnici Košarkaškog saveza Grčke pričali sa njjegovim roditeljima.

Navodno je sada Zizis probao da ubijedi Stojakovića i da nakon kraja sezone dođe ui Grčku na pripreme reprezentacije kako bi se upoznao sa saigračima i privikao kako na selektora, tako i na evropsku košarku.