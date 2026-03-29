logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nemoj da je neko to pomislio": Andrej Stojaković se uozbiljio i sve više liči na svog oca Peđu

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Andrej Stojaković se ne zadovoljava plasmanom na fajnal-for NCAA i zazvučao je poput svog oca Peđe Stojakovića.

Andrej Stojaković želi da osvoji NCAA ligu Izvor: YouTube/screenshot/Jeff Skversky

Talentovani košarkaš Andrej Stojaković plasirao se na fajnal-for NCAA pošto je vodio svoj Ilinois do pobjede nad Ajovom. Sve to gledao je i njegov otac Peđa Stojaković i radovao se sa svojim sinom koji i po izjavama podsjeća na njega, pošto se nijednog trenutka ne zadovoljava uspjehom, nego odmah sanja sljedeći.

Zbog toga je Andrej Stojaković bio maksimalno ozbiljan na konferenciji za medije gdje je prvo nahvalio sve igrače u ekipi, pa uz njih i sve članove stručnog štaba, one koji rade s ekipom i ne vide se - i najavio je pohod na titulu.


"Posljednje što želim da kažem je da - nemojte vi da mislite da je ovo sve. Idemo na fajnal-for da dobijemo još dvije utakmice, idemo jendu po jednu", naglasio je Andrej Stojaković čija ekipa već sada zna da je čeka najveći mogući izazov u polufinalu pošto će na Djuk ili na Jukon.

Što se tiče same utakmice, Andrej Stojaković je rekao: "Sjajan je osjećaj biti ovdje, izaći na teren kao pobjednik, naravno zajedno sa timom, sa ovom grupom momaka koju imamo. Rekao sam to i na konferenciji za medije - koliko god da smo srećni što smo stigli dovde prvi put poslije više od 20 godina, još smo uzbuđeniji što imamo priliku da se borimo za nacionalnu titulu", poručio je Stojaković koji prethodno nije imao previše sreće na Kaliforniji i Stenfordu.


Sada se Ilinois plasirao poslije 21 godine na fajnal-for, koliko upravo i Andrej Stojaković ima godina. I svakodnevno upija savjete svog oca Peđe Stojakovića.


"On nema iskustva na koledž nivou i zapravo ne zna koliki je ulog u svakoj rundi i šta sve ide u pripremu za NCAA, ali na kraju krajeva - košarka je košarka i on dijeli neke svoje opšte utiske o svakoj utakmici i slične stvari", dodao je Andrej koji još nije donio odluku za koju reprezentaciju će igrati - Srbiju ili Grčku.

Tagovi

Andrej Stojaković NCAA

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC