"Nemoj da je neko to pomislio": Andrej Stojaković se uozbiljio i sve više liči na svog oca Peđu

Andrej Stojaković se ne zadovoljava plasmanom na fajnal-for NCAA i zazvučao je poput svog oca Peđe Stojakovića.

Talentovani košarkaš Andrej Stojaković plasirao se na fajnal-for NCAA pošto je vodio svoj Ilinois do pobjede nad Ajovom. Sve to gledao je i njegov otac Peđa Stojaković i radovao se sa svojim sinom koji i po izjavama podsjeća na njega, pošto se nijednog trenutka ne zadovoljava uspjehom, nego odmah sanja sljedeći.

Zbog toga je Andrej Stojaković bio maksimalno ozbiljan na konferenciji za medije gdje je prvo nahvalio sve igrače u ekipi, pa uz njih i sve članove stručnog štaba, one koji rade s ekipom i ne vide se - i najavio je pohod na titulu.

"I don't want anybody to think this is it...we're coming to win two more games."



Andrej Stojakovic says the Illini are coming for more than just the Final Four. — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) March 29, 2026



"Posljednje što želim da kažem je da - nemojte vi da mislite da je ovo sve. Idemo na fajnal-for da dobijemo još dvije utakmice, idemo jendu po jednu", naglasio je Andrej Stojaković čija ekipa već sada zna da je čeka najveći mogući izazov u polufinalu pošto će na Djuk ili na Jukon.

Što se tiče same utakmice, Andrej Stojaković je rekao: "Sjajan je osjećaj biti ovdje, izaći na teren kao pobjednik, naravno zajedno sa timom, sa ovom grupom momaka koju imamo. Rekao sam to i na konferenciji za medije - koliko god da smo srećni što smo stigli dovde prvi put poslije više od 20 godina, još smo uzbuđeniji što imamo priliku da se borimo za nacionalnu titulu", poručio je Stojaković koji prethodno nije imao previše sreće na Kaliforniji i Stenfordu.

Sada se Ilinois plasirao poslije 21 godine na fajnal-for, koliko upravo i Andrej Stojaković ima godina. I svakodnevno upija savjete svog oca Peđe Stojakovića.

"On nema iskustva na koledž nivou i zapravo ne zna koliki je ulog u svakoj rundi i šta sve ide u pripremu za NCAA, ali na kraju krajeva - košarka je košarka i on dijeli neke svoje opšte utiske o svakoj utakmici i slične stvari", dodao je Andrej koji još nije donio odluku za koju reprezentaciju će igrati - Srbiju ili Grčku.