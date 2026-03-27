Andrej Stojaković opet odličan, ali šou mu je ukrao Crnogorac

Andrej Stojaković odigrao je još jednu dobru partiju u NCAA ligi, ali zvijezda večeri je bio David Mirković.

Ilinois je ostvario novu pobjedu, treću u nizu. A, momci sa Balkana bili su ključ trijumfa, prednjačio je David Mirković, ali je zapažen bio i Andrej Stojaković, kao i centar Tomislav Ivišić. Ilinois je pobijedio Hjuston 65:55 (24:22).

Susret počeo tijesno, ali je Ilinois bio korak ispred, pretežno zahvaljujući Stojakoviću koji je vezao pet poena i doveo tim do vođstva 21:14. Ipak, uspio je domaćin da se vrati u meč, posebno zbog toga što gosti posljednja tri i po minuta nisu mogli do poena, pa smo u završnici poluvremena gledali neizvjesnu borbu.

Ipak, rani početak drugog poluvremena potpuno je odnio prevagu, pošto domaćin sedam minuta nije postigao koš. Gosti su to iskoristili za ogromnu seriju od 17:0 za 44:26. Već tad je bilo jasno da će se Hjuston teško vratiti, probao je čvrstom odbranom da smanji zaostatak, ali je samo rivala slao na liniju penala.

Na kraju David Mirković je susret završio sa 14 poena i 10 skokova i dvije asistencije za 34 minuta. Šutirao je 46 posto iz igre, šut za tri poena nije bio sjajan 6/2, ali je za dva pogodio četiri puta iz sedam pokušaja. Andrej Stojaković je za 29 minuta ubacio 13 poena, jednu trojku iz tri pokušaja, dok je za dva poena bio gotovo nepogrešiv (4/5). Imao je, sin proslavljenog košarkaša, dvije asistencije, ali i dvije izgubljene lopte i jednu ukradenu. Važan je bio i Ivišić koji je postigao devet poena i imao je po tri skoka i asistencije.

