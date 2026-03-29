Andrej Stojaković ide na fajnal-for NCAA: Peđa pucao od ponosa i slavio sa njim

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Sjajna partija Andreja Stojakovića i plasman na fajnal-for NCAA sa Ilinoisom.

Andrej Stojaković sa Ilinoisom ide na fajnal-for NCAA

Univerzitet Ilinois plasirao se na fajnal-for NCAA turnira pošto je prethodne noći bio bolji od Ajova (71:59), a sjajnu partiju pružio je potencijalni srpski reprezentativac Andrej Stojaković (21). Sin legendarnog Predraga Stojakovića bio je jedan od najboljih na ovoj utakmici i pokazao je da "krv nije voda".

Andrej Stojaković je i ovaj meč počeo sa klupe i završio je susret sa 17 poena, pet skokova i jednom ukradenom loptom, za 27 minuta na parketu, promašivši tek dva šuta iz igre (7/9). Sve to gledao je i Peđa Stojaković koji je slavio sa njim:


Nema sumnje da legendarni srpski košarkaš "puca od ponosa" i da je presrećan što je Andrej Stojaković uspio da se plasira na fajnal-for turnir NCAA, gdje će imati priliku da osvoji i najvažniju titulu u univerzitetskoj košarci, što bi svakako uvećalo i njegove šanse da bude izabran na predstojećem NBA draftu.


Osim sjajnog Stojakovića, crnogorski košarkaš David Mirković je ubacio devet poena, dok su solidno odigrala i braća Ivišić iz Hrvatske. Tomislav Ivišić je imao 13 poena, a Zvonimir Ivišić je dodao četiri.

Dodajmo i to da je najefikasniji za Ilinois bio Kiton Vagler sa 25 poena, a za Ajovu Benet Štirc sa 24.

Ilinonis će igrati protiv Djuka ili Konektikata, dok su s druge strane žrijeba Arizona i bolji iz duela Mičieg - Tenesi.

