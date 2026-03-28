"Peđin sin ima užasan šut, ovo je uznemirujuće": Navijač prozvao Andreja Stojakovića i napravio haos

Andrej Stojaković se na koledžu dosta muči u šutu za tri poena i to je nešto što zabrinjava navijače, pa je došlo i do polemike na društvenim mrežama.

Andrej Stojaković (21) predstavlja budućnost košarke, da li će igrati za Srbiju ili za Grčku? To ostaje da se vidi. Igra u Ilinoisu i tamo je sa ekipom ušao u četvrtfinale "martovskog ludila" i tamo će igrati protiv Ajove. Njegova igra se dosta razlikuje od igre njegovog oca - legendarnog Peđe Stojakovića. U svemu tome jedan detalj zabrinjava navijače.

"Peđa Stojaković ima sina koji šutira 24 odsto za tri poena na koledžu i to je uznemirujuće", napisao je jedan navijač na društvenim mrežama. To je izazvalo polemiku i raspravu među navijačima, pa su mnogi pokušali da objasne da oni igraju drugačije i da ih ne treba porediti.

Peđa je bio jedan od najboljih šutera u NBA ligi, posebno kada su trojke u pitanju. Njegov sin ima drugačiji stil, više ide na prodor, napada reket, ali se dosta muči u onome u čemu je njegov otac bio neprevaziđen. Ove sezone šutira 24,4 odsto za tri i procenat je opao. U sezoni 2023/24 je bio na 32,7, u sezoni 2024/25 je 31,8. To je definitivno segment igre na kom će morati ozbiljno da poradi u nastavku svoje karijere.

Pokazao je napredak već u određenim segmentima, poput šuta za dva i slobodnih bacanja. U pobjedi protiv Hjustona je ubacio 13 poena (4/5 za dva, 1/3 za tri, 2/2 sa penala), uz dvije asistencije. Ostaje da se vidi i kada će izaći na NBA draft i kakve su šanse da bude draftovan.

Kakav šut je imao Peđa?

Peđa Stojaković je u NBA karijeri imao prosjek od 17 poena, 4,7 skokova i 1,8 asistencija po meču i osvojio je NBA titulu sa Dalasom 2011. godine. Profesionalnu karijeru počeo je u Crvenoj zvezdi, pa je poslije PAOK-a otišao u Ameriku i tamo je igrao za Sakramento, Indijanu, Nju Orleans Hornetse, Toronto i Dalas. Dres sa brojem 16 je stavljen pod svodove dvorane u Sakramentu.

Kakav je šut imao? Pa, brojke sve govore. Dva puta je osvojio takmičenje u brzom šutiranju trojki na Ol-staru, tri puta je igrao na Ol-star mečevima. Najbolju sezonu imao je u Kingsima 2003/04 kada je šutirao 43 odsto za tri poena i davao 24,2 poena po utakmici.