Džejlen Rouz uz psovku ispratio trojku Andreja Stojakovića

Bivši NBA košarkaš Džejlen Rouz psovku komentarisao urođeni dar Andreja Stojakovića, sina Predraga Stojakovića
Bivši NBA as Džejlen Rouz (53) video je kako Andrej Stojaković (21) šutira trojku iz ugla na utakmici svog koledža Ilinoj protiv Hjustona i samo rekao jedno: "'Naravno, on je Stojaković. Znaš da mora da opali tu 'ku*ku'", kazao je on uz psovku, aludirajući na šutersku genetiku mladog košarkaša.
Jalen Rose was WILDING on live TV after watching Andrej Stojaković cook the Houston Cougars:— Hater Report (@HaterReport)March 27, 2026
“Of course he a Stojaković. So you know he gotta shoot that b*tch”pic.twitter.com/UchUWaB1nF
Džejlen Rouz (53) igrao je u NBA ligi od 1994. do 2007. i godinama je vodio bitke protiv Predraga Stojakovića, srpskog asa i jednog od najboljih šutera u istoriji lige. Noseći dres Indijana Pejsersa, Rouz je na "spoljnim" pozicijama bio direktan rival legendarnom "Peji", šuteru iz Slavonske Požege koji je 2004. godine bio u najužem izboru za MVP-a NBA lige.
Stojaković senior sada prati početak karijere svog sina, 21-godišnjeg beka koji ima pravo da nastupa za srpsku, grčku i američku reprezentaciju, ali se još očekuje sa velikim nestrpljenjem čiji će dres ponijeti. Rođen je u Solunu 2001. godine u braku Peđe Stojakovića i njegove supruge Aleke Kamile.
Dokle je Andrej stigao na turniru?
Koledž Ilionis plasirao se u četvrtfinale završnog turnira koledž košarke. Preciznije, u regionalno finale,u kojem će igrati protiv Ajove, 28. marta. Za Ilionis sa ogromnim uspjehom igra i David Mirković, Crnogorac, kao i Tomislav Ivišić, hrvatski talenat.
Stojaković junior počeo je koledž karijeru 2023. godine na univerzitetu Stenford, a sljedeće sezone, 2024/25, igrao je za Kaliforniju. Ove sezone je član "Fajting Ilinija" i prosječno postiže 13,5 poena po meču, a ima onih koji mu prestrogo i bezrazložno zamjeraju da nije dobar šuter kao svoj otac.