"Nismo navalentni": Grci zvali Andreja, ali KSS-a uveliko pregovara sa Peđom

Izvor: TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia/MN Press

Predsjednik KSS-a Nebojša Čović otkrio je da pregovaraju sa Andrejom Stojakovićem oko njegovog nastupa za reprezentaciju Srbije. Sin legendarnog Peđe Stojakovića ima ponudu Grčke, ali prema riječima prvog čovjeka srpske košarke, sve ide u pravom smjeru.

Stojaković mlađi je trenutno fokusiran na završni turnir u NCAA, ali očekuje se da uskoro donese odluku. Čović je otvoreno rekao dokle se stiglo u pregovorima i podijelio pozitivne informacije.

"Puno toga, mi smo u kontaktu sa roditeljima, odnosno roditeljem. Videćemo. Nismo navalentni. Neka odluči sam, vidjećemo kako se razvija kao igrač, zasad to lijepo izgleda. Sve je u redu", rekao je Čović u emisiji "Popodne" na Una televiziji.

Grci ga već zvali

Andrej Stojaković je nedavno zvanično dobio poziv Grčke da nastupa za njihov nacionalni tim. Generalni menadžer reprezentacije Grčke Nikos Zizis posjetio je u Sjedinjenim Američkim Državama Andreja Stojakovića i pozvao da se pridruži "Helenima" za mečeve sa Rumunijom i Portugalom u julu.

Poslije ovoga je jasno da KSS više nema vremena za čekanje. Vidjećemo da li će kod Andreja presuditi to što je odrastao u Grčkoj odakle je njegova majka ili to što mu se otac proslavio u dresu Srbije.

