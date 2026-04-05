Bolan kraj za Andreja Stojakovića: Pred 72.000 navijača stao na korak od istorije

Autor Dragan Šutvić
Andrej Stojaković i njegov Ilinois nisu uspjeli da se domognu finala NCAA turnira.

Andrej Stojaković ne igra finale NCAA lige Izvor: Michael Reaves / Getty images / Profimedia

Talentovani košarkaš Andrej Stojaković neće se boriti za titulu u koledž košarci. Njegova ekipa Ilinoisa poražena je u polufinalu NCAA turnira protiv Jukona (Univerzitet Konektikat) 71:62, tako da će treći put u posljednje četiri godine "haskiji" pokušati da dođu do titule u koledž košarci.

"Balkanski Ilinois" pojeo je pritisak i nije bio ni blizu nivoa na kome je igrao do sad, a pred 72 hiljade navijača u Indijanapolisu gledalo je spektakl zbog kog čitava SAD staje na nekoliko sati. 

Stojaković je i ovaj meč počeo sa klupe i na terenu je proveo 29 minuta, ali nije bio efikasan kao do sada. Postigao je devet poena (4/10 za dva), pogodio je samo jedan od četiri penala, dok je takođe imao osam skokova i jednu asistenciju. To nije bilo dovoljno da Ilinois pruži bolji otpor Jukonu.

Što se tiče ostatka ekipe, Tomislav Ivišić je dao 16 poena, David Mirković je imao šest, a Zoran Ivišić je završio bez poena. Kiton Vagler, najbolji igrač ekipe, stao je na 20 poena u polufinalu, ali to neće pokvariti njegovu poziciju na NBA draftu.

Što se tiče Jukona, koji će u finalu igrati protiv Mičigena, predvodio ga je Taris Rid sa 17 poena.

Andreju Stojakoviću ovo je bila treća godina na koledžu, pošto je prethodno bio na Stenfordu, gdje nije bio zadovoljan, a onda ni na Kaliforniji nije ostvario uspjehe kakvim se nadao.

Može da izađe na NBA draft ove sezone, ali vijesti iz Amerike govore da to neće uraditi i da će i četvrtu sezonu igrati na koledžu, ponovo u dresu Ilinoisa. Razlog je to što je malo vjerovatno da će biti Stojaković biti odabran u drugoj rundi drafta jer ispred njega ima nekoliko krilnih košarkaša, pa bi mogao da sačeka još jednu sezonu i poveća svoje šanse u ljeto 2027.

Ove sezone Andrej Stojaković prosječno je bilježio 13,6 poena, 4,4 skoka i jednu asistenciju, uz preko 50 odsto efikasnosti.

Možda će vas zanimati

