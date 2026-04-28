Andrej Stojaković se predomislio: Promijenio je odluku u posljednji čas

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Mladi 21-godišnji Andrej Stojaković će izgleda ipak izaći na NBA draft naredne sezone.

Andrej Stojaković će ipak izaći na NBA draft Izvor: Michael Reaves / Getty images / Profimedia

Andrej Stojaković ipak izlazi na draft! Iako je mladi košarkaš ranije objavio da će nastaviti svoju koledž karijeru na Ilinoisu, sada je "ESPN"-ov stručnjak za koledž košarku Džef Borzelo objavio da se predomislio i da se prijavio za draft 2026. godine. 

Njegov otac Predrag Stojaković je izabran kao 14. pik od strane Sakramento Kingsa 1996. godine, pre tačno 30 godina. Ipak za sada nije sigurno da će ostati Andrej pri svojoj odluci jer je ostavio otvorenu opciju da ipak ostane još godinu dana  na Ilinoisu. 

Andrej Stojaković je nakon srednje škole  otišao nan koledž i prvo je odigrao godinu dana na Stenfordu, pa godinu na Kaliforniji i sada je sa Ilinoisom došao do Fajnal fora. Ove sezone je imao nešto slabije brojke nego prošle pa je davao 13,5 poena uz 4,5 skokova i asistenciju po meču.

