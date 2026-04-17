Ovo se čekalo: Andrej Stojaković donio konačnu odluku

Autor Bojan Jakovljević
Srpski košarkaš Andrej Stojaković donio je odluku o svojoj budućnosti.

Andrej Stojaković ostaje u NCAA ligi Izvor: Luke Welsh/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mladi srpski košarkaš Andrej Stojaković donio je odluku o nastavku karijere. On će i naredne sezone igrati za Ilinois sa kojim je ove godine igrao na završnom turniru NCAA.

Sigurno je da je razlog njegovog ostanka i to što se nada da će sljedeće sezone imati još veću ulogu. Ove je prosječno bilježio 13,5 poena i 4,5 skokova po meču, dok je proglašen za šestog najboljeg igrača turnira beležeći 13,8 poena.

Vladala je velika neizvjesnost ovih dana, ali Andrej očigledno želi titulu sa Ilinoisom i spreman je da preuzme lidersku ulogu.

Šta je sa Srbijom?

Mladi košarkaš srpskog porijekla trebalo bi da uskoro donese odluku za koju reprezentaciju će nastupati. Grčka mu je poslala zvaničnu ponudu, dok srpski Savez uveliko pregovara sa njim i njegovim slavim ocem Peđom.

"U kontaktu smo sa roditeljima, odnosno roditeljem. Vidjećemo. Nismo navalentni. Neka odluči sam, vidjećemo kako se razvija kao igrač, zasad to lijepo izgleda. Sve je u redu", rekao je Nebojša Čović u emisiji "Popodne" na Una televiziji.

Očekuje se da odluku o reprezentaciji takođe donese sada kada je sezona na koledžu završena.

Možda će vas zanimati

