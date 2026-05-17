Zoran Ilić predvodi Mađare protiv "orlova": "Nikad nisam dobio poziv Srbije"

Zoran Ilić i Andrej Pergel zaigraće protiv svoje Srbije u baražu za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Srbija od 17:30 igra revanš baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo 2027. godine sa Mađarskom. U prvom meču u Nišu bilo je 31:29 za "orlove", a na toj utakmici Srbi su bili među najboljima i u dresu Mađarske!

Dva Srbina iz Sente igraju za tim Mađara i donosili su im medalje, doduše do sada samo u mlađim kategorijama. U pitanju su desni bek Zoran Ilić i lijevi bek Andrej Pergel. Na meču u Nišu Ilić je dao četiri, a Pergel dva gola.

Ko su Ilić i Pergel?

"Postoje emocije. Čekao sam ovo pitanje. Biće teško, ali sport je takav… Vidjećemo", rekao je Zoran Ilić na pitanje kako se osjeća pred prvi meč protiv Srbije, a do sada ih je odigrao nekoliko.

Iako je Srbija imala dosta problema na mestu desnog beka i tu odavno nismo imali igrača vrhunskog kvaliteta, Zoran je u ranijem intervjuu rekao da o pozivu Srbije nije nikada razmišljao jer ga nikada nije ni dobio.

"Nikada nisam dobio poziv da igram za Srbiju, niko me nikada nije zvao iz RSS-a. U Mađarskoj sam prošao sve mlađe kategorije, ni tada nisam dobijao poziv iz Srbije. Zato sam odlučio da igram za Mađarsku i u A selekciji. Neće mi biti lako, biće to veoma emotivno za mene. Rođen sam u Srbij, živio sam tu, završio školu, ali to je sport, profesionalizam", rekao je Ilić za "Mocart sport".

Obojica rukometaša dolaze iz Sente, a Ilić je do sada u karijeri igrao za Vesprem, Hamburg i sada je član Visle. Ima 24 godine i sada je već prva opcija na desnom beku. Što se Pergela tiče on ima 22 godine i trenutnio igra u Španiji za Logronjo, a na prethodnom Evropskom prvenstvu je debitovao za seniorski tim Mađarske.

Mađari stalno kradu igrače Srbiji

Najboljeg nam nikada nisu uzeli, velikog Arpada Šterbika, mada su njega neke nepravde udaljile od dresa Srbije. Za Mađarsku su ranije igrali Nenad Puljezević, Nikola Eklemović, Milorad Krivokapić i Uroš Vilovski. Naturalizovali su Mađari i Stefana Sunajka koji nikada nije zaigrao za A tim, dok je Uroš Borzaš morao da čeka tri godine od nastupa za juniore Mađara, ali je na kraju uzeo medalju sa Srbijom na Mediteranskim igrama u Oranu.

