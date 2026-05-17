"Ljudi, ona je iz Srbije": Jovana Nogić zbog pohvala se crvenila na konferenciji za medije

Jovana Nogić oduševila je Amerikance za kratko vrijeme, a njena saigračica je na konferenciji za medije podsjetila na njeno porijeklo.

Srpska košarkašica Jovana Nogić zablistala je na najvećoj košarkaškoj sceni. Dobila je šansu da zaigra u WNBA ligi za Finiks i odmah pokazala kako se igra košarka u Srbiji. U pobjedi protiv Čikago Skaja (91:83) postigla je najveći broj poena u sezoni jednog "rukija", a njena saigračica Alisa Tomas je iznenađena što je neki tim nije ranije primijetio.

Jovana je zabilježila sjajan učinak od 27 poena (1/3 za dva, 5/8 za tri, 10/11 sa penala), uz to je imala i četiri skoka i napravila potpunu pometnju u Americi. Već je Srpkinja pokazala kako se igra odbrana u Evropi, što je apostrofirala i košarkašica Finiksa.

"Igrala sam protiv nje, vrlo dobro znam kakva je. Ona je Srpkinja, znate kako oni igraju odbranu, tako da sam veoma upoznata sa njenim stilom igre i jako sam uzbuđena što je ovdje sa nama. Mislim da je ona igračica koja je prošla "ispod radara", mislim da je radila sjajne stvari tokom sezone, jako sam srećna što na sjajan način koristi ovu šansu. Ona je i više nego spremna", rekla je Tomas i dodala:

"To je dobro kod Finiksa, uvijek će pronaći igrače koji su talentovani i nisu primijećeni i dovešće ih ovdje. Ljudi su iznenađeni kada ljudi dođu i počnu da igraju na ovakav način, ali to je samo zasluga naših trenera", rekla je Alisa na konferenciji za medije na kojoj je bila prisutna i Jovana.

Serbian defense approved by The Engine pic.twitter.com/TmojDYah0o — Phoenix Mercury (@PhoenixMercury)May 16, 2026

Jovana Nogić je stigla u Finiks kao nedraftovana igračica, za sada je odigrala četiri utakmice i već uspisala istoriju. Reprezentativka Srbije je postala ruki igračica sa najviše poena na jednoj utakmici u istoriji WNBA i nema sumnje da će ovo biti šansa koju neće tako lako propustiti.

Ko je Jovana Nogić?

Rođena je 1998. godine u Beogradu, ali je djetinjstvo provela u Portugalu, gdje je počela da se bavi košarkom. Ima dvojno državljanstvo, ali nije imala ni najmanju dilemu pod čijom će zastavom nastupati. Profesionalnu karijeru je započela u Sedis Kadi La Seu 2019. godine, da bi potom prešla u Klarinos Tenerife. U naredne dvije sezone je promijenila još dva kluba, da bi 2023. zadužila dres Bešiktaša. U Turskoj se zadržala jednu sezonu, da bi potom prešla u Jektaerinburg. Čekala je dugo svoju šansu na najvećoj sceni i konačno je dobila u Finiksu. Zavšila je koledž Providens gdje je igrala košarku četiri godine, a dres seniorske reprezentacije Srbije nosi od 2019. godine, dok je prije dvije godine proglašena za najbolju srpsku košarkašicu 2024. godine. Jovana "lavice" predvodi kao kapitenka, a dva puta je bila dio srpske reprezentacije na Evropskom prvenstvu, jednom na Svjetskom i na Olimpijskim igrama u Parizu.

