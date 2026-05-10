Srpkinja debitovala u WNBA ligi i srušila šampionke

Jovana Nogić je u prvom meču u WNBA ligi pokazala šta zna i umije i srušila je aktuelne šampionke.

Jovana Nogić (28) došla je u WNBA ligu prije samo nekoliko dana. Nije izabrana na draftu, već je Finiks Merkjuri odlučio da joj da šansu. Odradila je samo dva treninga sa timom, oduševila sve, ušla u startnu postavu odmah i srušila aktuelne šampionke iz Las Vegasa (99:66).

Srpska košarkašica je za 21 minut na parketu imala skoro savršen meč - 19 poena (1/3 za dva, 4/5 za tri, uz 4 asistencije). Natjerala je Ameriku da joj se odmah pokloni uprkos tome što je tek stigla. Samo je legendarna Kendis Parker uspjela da postigne više poena na debiju u WNBA, bilo je to 2008. godine kada je dala 21 poen.

"Imam sjajne saigračice, pomogle su mi da ne osjećam pritisak. Tako sam i igrala, zabavljala sam se na terenu i nisam previše razmišljala. Rekli su mi da izađem na teren, da se zabavljam i uživam u trenutku", rekla je Jovana poslije meča.

Ujedno je ovo bio i revanš košarkašica Finiksa pošto su upravo one igrale u finalu protiv Las Vegasa prošle sezone.

"Jovanu pratimo već nekoliko godina. Sjajno je započela karijeru kod nas i presrećan sam zbog nje", poručio je trener Merkjurija Nejt Tibet.

Jovana Nogić today



• 19 points

• 4 assists

• 4/5 3PM

• 5/8 FG

• 21 minutes playedpic.twitter.com/Vk96YRCfDx — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA)May 9, 2026

