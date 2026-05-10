Lejkersi bez Luke Dončića pred ispadanjem od Oklahome: Tander ide po novu titulu

Oklahoma je na pragu prolaska u narednu fazu plej-ofa NBA lige pošto vodi protiv Lejkersa sa 3:0 u seriji. Igrao je i Nikola Topić.

Oklahoma želi da odbrani titulu u NBA ligi i na putu je ka tome. U polufinalu Zapadne konferencije vodi sa 3:0 u seriji protiv Lejkersa. Ni u trećem meču tim iz Los Anđelesa nije imao previše šanse da nešto uradi - 131:108. Bio je ovo prvi meč u Kaliforniji i rutinski trijumf gostiju.

I sa Lukom Dončićem u timu bi Lejkersi bili autsajderi protiv aktuelnih šampiona, a tek bez njega... Tanderi su pokazali da nisu slučajno bili prvi i lako su došli do trijumfa. Igrao je i Nikola Topić koji je za nešto manje od tri mintua promašio jedan šut za tri, ali je imao dva skoka i jednu ukradenu loptu.

Kod pobjednika su najbolji bili belgijski košarkaš Adžaj Mičel (24, 10as) i Šej Gildžus-Aleksander (23, 9as). Na drugoj strani su se istakli Rui Hačimura (21, 5sk) i Lebron Džejms (19, 8as, 6sk).

Na Istoku je nešto uzbudljivije pošto je Klivlend slavio u prvom meču kod kuće i smanjio rezultat u seriji za Detroitom na 2:1. U trećem okršaju dva tima bilo je 116:109 za Kavse.

Igrač odluke bio je Džejms Harden koji je dao sedam poena u posljednjih 90 sekundi i omogućio svom timu da ostane u igri. Dao je ukupno 19, efikasniji od njega bio je samo Donovan Mičel (35, 10sk). Kod Pistonsa su najbolji bili Kejd Kaningem sa tripl-dabl učinkom (27, 10as, 10sk, 8 izgubljenih) i Tobajas Heris (21, 5sk).

