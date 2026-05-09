Što je radilo protiv Jokića, ne pomaže protiv Vembanjame: "To me naučio Hakim Olajdžuvon"

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Viktor Vembanjama pokazao je kojim trikovima ga je naučio slavni Hakim Olajdžuvon.

Centar San Antonija Viktor Vembanjama dominira NBA ligom i sa svojim timom preokrenuo je protiv Minesote na 2-1 u seriji. Lekcije koje je tokom ljeta naučio od slavnog NBA šampiona Hakima Olajdžuvona isplaćuju se spektakularno i njemu i njegovoj ekipi.

"Morao sam da se u posljednjoj četvrtini oslonim na neke od stvari koje me je Hakim naučio", rekao je Francuz (22), koji se rodio 2004, kada je Nigerijac uveliko bio u penziji.

Ni četvorostruki najbolji defanzivac lige Rudi Gober nije mogao ništa kada je Vembanjama pogodio iz okreta u momentima odluke.

"Hakim mi je pomogao oko mnogo stvari, ali posebno oko tog 'fadeaway' šuta preko Rudija", rekao je Vembanjama.

Koliki je doprinos Francuz imao u četvrtoj četvrtini pokazuje i statistika - postigao je ili asistirao u 18 od 29 poena San Antonija. Pogodio je i jako važan šut sa sedam i po metara za vođstvo 109:103

Sparsi su poslije njegovih 39 poena, uz 15 skokova, došli na dvije pobjede do finala Zapadne konferencije, u kojem nisu bili devet godina. U ovom trenutku, dok je San Antonio u naletu, teško je vidjeti da bi bilo ko osim Oklahome mogao da stane na put Vembanjami i saigračima.

Hakim bio najveći, sada uči druge košarci

Vembanjama je prošlog ljeta dijelio na društvenim mrežama fotografije svojih treninga sa Olajdžuvonom (63), jednim od najboljih centara u istoriji košarke. Igrao je za Hajuston 17 godina, pa u sezoni 2001/02 završio karijeru u Torontu. Bio je dvostruki NBA šampion (1994, 1995), dvostruki MVP finala, MVP NBA lige 1994. i jedan od najuticajnijih igrača u istoriji košarke.

Iako je rođen u Nigeriji, emigrirao je u mladosti u Sjedinjene Države i studirao na univerzitetu Hjuston, gdje su znali da imaju najveći talenat u Americi. Potom je bio izabran kao prvi "pik" na NBA draftu 1984. godine ispred Majkla Džordana, koji je biran kao treći (iza Sema Bouvija) i ostalo je istorija.

