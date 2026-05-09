Što je radilo protiv Jokića, ne pomaže protiv Vembanjame: "To me naučio Hakim Olajdžuvon"

Viktor Vembanjama pokazao je kojim trikovima ga je naučio slavni Hakim Olajdžuvon.

Centar San Antonija Viktor Vembanjama dominira NBA ligom i sa svojim timom preokrenuo je protiv Minesote na 2-1 u seriji. Lekcije koje je tokom ljeta naučio od slavnog NBA šampiona Hakima Olajdžuvona isplaćuju se spektakularno i njemu i njegovoj ekipi.

"Morao sam da se u posljednjoj četvrtini oslonim na neke od stvari koje me je Hakim naučio", rekao je Francuz (22), koji se rodio 2004, kada je Nigerijac uveliko bio u penziji.

Ni četvorostruki najbolji defanzivac lige Rudi Gober nije mogao ništa kada je Vembanjama pogodio iz okreta u momentima odluke.

"Hakim mi je pomogao oko mnogo stvari, ali posebno oko tog 'fadeaway' šuta preko Rudija", rekao je Vembanjama.

This Dirk fade could become Wemby's go to move. Once he gets a go-to move it's really a wrap for the league.

Koliki je doprinos Francuz imao u četvrtoj četvrtini pokazuje i statistika - postigao je ili asistirao u 18 od 29 poena San Antonija. Pogodio je i jako važan šut sa sedam i po metara za vođstvo 109:103

Sparsi su poslije njegovih 39 poena, uz 15 skokova, došli na dvije pobjede do finala Zapadne konferencije, u kojem nisu bili devet godina. U ovom trenutku, dok je San Antonio u naletu, teško je vidjeti da bi bilo ko osim Oklahome mogao da stane na put Vembanjami i saigračima.

Hakim bio najveći, sada uči druge košarci

Vembanjama je prošlog ljeta dijelio na društvenim mrežama fotografije svojih treninga sa Olajdžuvonom (63), jednim od najboljih centara u istoriji košarke. Igrao je za Hajuston 17 godina, pa u sezoni 2001/02 završio karijeru u Torontu. Bio je dvostruki NBA šampion (1994, 1995), dvostruki MVP finala, MVP NBA lige 1994. i jedan od najuticajnijih igrača u istoriji košarke.

Iako je rođen u Nigeriji, emigrirao je u mladosti u Sjedinjene Države i studirao na univerzitetu Hjuston, gdje su znali da imaju najveći talenat u Americi. Potom je bio izabran kao prvi "pik" na NBA draftu 1984. godine ispred Majkla Džordana, koji je biran kao treći (iza Sema Bouvija) i ostalo je istorija.