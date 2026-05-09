Vembanjami niko ne može ništa: Eksplodirao u velikoj pobjedi San Antonija

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Izvor: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Francuski as Viktor Vembanjama predvodio je San Antonio do pobjede protiv Minesote 115:108 za vođstvo 2-1 u seriji polufinala plej-ofa Zapadne konferencije. Spektakularni košarkaš ubacio je 39 poena, uz 15 skokova i dao je ogroman defanzivni doprinos, koji se ne vidi samo u njegovih pet blokada.

Vembanjama je ubacio 13 od 18 pokušaja iz igre, a San Antonio je sa njim na čelu ostvario drugu uzastopnu pobjedu u seriji. Entoni Edvards igrao je "rovit" za goste i iako nije dovoljno oporavljen postigao je 32 poena, uz 14 skokova, dok je njegov saigrač Nez Rid postigao 18 poena, uz devet skokova.

Četvrta utakmica biće odigrana u nedjelju uveče po američkom vremenu u Minesoti, poslije čega će se serija vratiti u San Antonio. Ako Sparsi i tada trijumfu, ostvariće "meč lopte" za plasman u finale Zapada, u kojem nisu igrali od 2017. godine i glatko poraza protiv Golden Stejta (0-4).

U prvom meču večeri Njujork Niksi još jednom su pobijedili Filadelfiju (108:94) i sa vođstvom 3-0 u seriji samo pobjeda ih dijeli od plasmana u finale Istočne konferencije.

