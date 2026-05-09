"Svi mogu da odu, osim Nikole": Denver mu ipak neće napraviti jači tim, evo i zašto

Nikola Jokić sigurno ostaje u Denveru, dok tim i ovog ljeta razmatra opcije kako da izbjegne veliku kaznu NBA lige.

Džoš Kronki, predsjednik Denver Nagetsa, poslao je nekoliko važnih poruka sa svoje godišnje konferencije za novinare. Ona najbitnija je da bi svi mogli da odu iz tima osim najboljeg igrača svijeta Nikole Jokića.

"Neću da prikrivam svoje nezadovoljstvo krajem sezone. I mislim da bi svi koji navijaju za Denver trebalo da budu nezadovoljni. I sve što osjećaju navijači, ja osećam hiljadu puta više. Zato mislim da će sve opcije biti na stolu, izuzev jedne - odlaska Nikole Jokića", rekao je on.

Nikolu očekuje potpisivanje novog supermaks ugovora, poslije preranog kraja sezone (1. maja), završene eliminacijom protiv Minesote. I sam je isticao da želi da do kraja karijere ostane u Denveru i po svemu sudeći, tako će i biti. Međutim, to ne znači da će mu odmah biti uslišena želja da dobije oko sebe jači tim, za napad na titulu.

U čemu je Denverov problem sa porezom?

Nagetsi su probijali "porez na luksuz" u tri uzastopne sezone, od 2022/23 do 2024/25 i u te tri godine postali su NBA šampioni, prvi put u istoriji. Sada žele da ponove veliki rezultat i ne ide im, ali moraju da razmišljaju i o stvarima van terena, jer bi ih čekala velika kazna ako bi opet prekoračili sa plaćanjem poreza na plate igrača - takozvani "repeater tax".

To je još stroža finansijska kazna od "poreza na luksuz" i određuje se na osnovu petogodišnjeg perioda. Ona je uvedena da spriječi vlasnike timova da kontinuirano troše preko "salari kepa"- ograničenja budžeta za plate igrača.

"Porez na luksuz" je uveden u NBA ligi da bi dodatno oporezovao timove koji plaćaju veće plate igračima. Taj novac se potom raspodeljuje između lige i timova koji nisu prekoračili taj prag. Ukratko, NBA je uvela taj mehanizam da bi "kaznila" vlasnike koji mnogo troše.

Tim plaća "repetaer tax" ako probije granicu poreza nakon što je to uradio u tri od prethodne četiri sezone. Baš u toj situaciji sad se nalazi Denver i da bi izbjegao kaznu, moraće i sljedeće sezone da uštedi, a ne da troši.

Ove sezone, Denver je uspio da izbjegne "porez na luksuz" time što je poslao Hantera Tajsona u Bruklin Netse, iako je on ruki sa ugovorom na 2,2 miliona dolara za ovu sezonu.

"Mislim da je odluka da izbjegnemo porez na luksuz ove sezone bila odgovorna u datom trenutku. Nije se nazirao veliki potez na tržištu kojim bismo dodatno ojačali tim, a ne mislim da smo značajno oslabili tim (odlaskom Hantera Tajsona)", rekao je Kronki o tom potezu.

Velike plate dolaze na naplatu

Ovog ljeta, ipak, Denveru počinje astronomski ugovor Kristijana Brauna na 125 miliona dolara za pet godina, a ogroman novac dobiće i nosioci igre kraj Jokića - Marej će zaraditi 50 miliona za sezonu, Eron Gordon 31,9 miliona, Kameron Džonson 23 miliona...

Ako Denver bude čuvao novac i ovog ljeta, prije svega će uštedjeti milione, a od narednog ljeta, 2027, ponovo će moći da uđe u trogodišnji ciklus probijanja "poreza na luksuz" bez plaćanja dodatnih kazni za to. Ipak, biće to teška odluka za tim koji ima najboljeg igrača na svijetu na svom vrhuncu.