Da li Nikola Jokić ide na operaciju? U Denveru ne bježe od velikog problema, od jedne osobe sve zavisi

Čelnici Denvera su pričali posebno o Nikoli Jokiću i opciji odlaska na operaciju zbog problema sa ručnim zglobom.

Nikola Jokić završio je sezonu sa tripl-dabl učinkom (27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija po meču), ali je Denver ispao na startu plej-ofa od Minesote. Povreda koju je doživio protiv Majamija uticala je na njega, a uz to je imao ogromne probleme sa ručnim zglobom. Da li je možda operacija rješenje? Pitali su to novinari direktno trenera Dejvida Adelmana koji će ostati na klupi i naredne sezone.

"To je nešto što ga prati godinama. Smiješna stvar oko toga je što se dešava odjednom, ljudi su uradili dobar posao. Pričamo o tome i sa Nikolom. Utiče to na njega i tokom sezone, može da se pojavi kad god. Izdržava dosta kontakta kroz mečeve. Pričamo sa medicinskim osobljem i o njemu i o svim drugim igračima. Razgovaraćemo o Nikoli, izudaran je, ima dosta udaraca, nije samo zglob. Pričaćemo", rekao je Adelman.

Pitali su ga i šta će biti sa Eronom Gordonom koji je jedan od ključnih igrača ekipe, ali koji je isto tako često povrijeđen i ne može da pomogne saigračima.

"Gordon je unikatan igrač, ima nekih koji su mu slični po nekim atributima, ali moramo kao grupa da radimo neke stvari bolje. Ako neko ne igra, drugi moraju da uskoče i na sve to, ja moram da im omogućim da budu u komfornoj situaciji. Svi koji su nas gledali i vidjeli naše uspone i padove, bilo je igrača koji su se istakli. Ako ostane isti tim, svako ima odgovornost da popuni rupe koje nedostaju. Ne mogu očekivanja da budu da će Nikola, Eron ili Džamal da odigraju 82 utakmice. Moramo da budemo bolji."

Ko kaže da nemamo lidere?

Kritikovali su Denver mnogi, tvrdili da nemaju lidere u timu, pa je Kristijan Braun za sebe rekao da je jedan od lidera.

"Imamo lidere u svlačionici, Jokić je bio vokalan prošle godine, ako svi od njega traže da bude lider, to će da radi na svoj način. Lako je da zaboravite da je Džamal imao sjajnu sezonu, bio je jedan od lidera. Kristijan Braun isto, čuo sam šta je rekao. Neki ga napadaju, ali on je stvarno jedan od lidera. Recite mi kako je ova grupa došla do plej-ofa ako nemamo lidere? Mislim da su svi bili sjajni. Kao društvo se krijemo iza telefona, ali znam da možemo još bolje. Ova grupa to može. Volim Kristijanovu izjavu, sviđa mi se. Volim to da čujem", jasan je Adelman.

Pitali su ga mediji i da li će biti promjena u stručnom štabu za narednu sezonu.

"Pričali smo, bez obzira na to kako se sezona završila morate da gledate sve. I stručni štab. Biće teških razgovora, mora da se gleda sve. U ovom trenutku mogu da kažem da sam ponosan na njih. Moralo je da se vodi računa i o onima koji igraju i povrijeđenima, svi oni su im mnogo pomogli da prođemo kroz neke teške trenutke. Uz sve to, treba reći da smo izgubili u prvoj rundi plej-ofa. Moramo da se pogledamo svi u ogledalo i da vidimo", jasan je Adelman.

Šta očekujete sa Jokićem?

Pored Adelmana je bio i sin vlasnika Denvera, milijarder Džoš Krenke koji je takođe dobio nekoliko pitanja o timu. Prvo o Jokiću i o tome šta je uspjeh za tim koji ima Nikolu?

"Da pobijedi što više mečeva. Ne znam kako da vam dam direktan odgovor oko toga šta je uspjeh. Kada je Nikola u tvom timu, onda imaš šansu za titulu. Želja nam je da se takmičimo za pobjedu. Ovo nije organizacija koja lako pravi promjene. Prošle godine smo morali da pravimo neke promjene, želim da kažem da smo poboljšali tim. Kada imate Jokića u timu, onda ste dobar tim. Dobili smo 54 meča, ponosan sam kako se tim borio bez povrijeđenog Jokića, ali kada imate njega onda je 50 pobjeda cilj sigurno i nešto što očekujemo. Da smo bili zdravi, možda bismo upisali i 60-65 pobjeda. Nismo imali priliku da to pokažemo. Sve je na stolu, pa i da imamo isti tim naredne sezone", pojasnio je Krenke.

Zanimalo je medije i kakav je njegov stav o povrijeđenom Gordonu i da li postoji opcija da ga trejduju zbog toga.

"Gordon mi je jedan od omiljenih ljudi u svim sportovima. Prošao je kroz dosta toga od kada smo osvojili titulu, imao je tragičan slučaj, javna je ličnost, znate šta je sve radio za svoju porodicu van terena. Moramo da mu pomognemo, da ga pitamo kako da mu pomognemo. Kada je on zdrav, svi mi izgledamo bolje. On je divna osoba, imaćemo neke izazovne razgovore, pogledaćemo se u oči i naš cilj je da osvojimo titulu", zaključio je Džoš Krenke.