Brutalne riječi bivšeg NBA asa o Jokiću: "Sve što znaš je da postižeš poene"

Kritike na račun srpskog košarkaša Nikole Jokića ne jenjavaju, zbog toga je i Edi Džonson iznio stav i javno otkrio zbog čega srođeni Somborac ne može da bude na listi najboljih košarkaša u istoriji

Rezultat Denvera u plej-ofu NBA lige naljutio je navijače, ali i košarkaške kritičare. Ujedno, daje dobru uvertiru za one koji duže vremena već osporavaju nestvarnu statistiku Nikole Jokića. Najprije je Kendrik Perkins počeo, a tačku, čini se, stavio bivši košarkaš, a sad analitičar Edi Džonson. Bivši NBA as zapitao se da li je dovoljno da košarkaš samo postiže poene i iznio odbranu kao važnu stavku svakog igrača.

Nikola Jokić je odigrao još jednu nestvarnu sezonu, bilježio je u prosjeku tripl-dabl i da nije bilo povrede srpskog košarkaša, koja ga je od terena udaljila nešto više od mjesec dana, sezona bi vjerovatno imala drugačiji "ukus". Zbog nevjerovatnih rezultata, pisanja stranica istorije Nikola Jokić viđen je za stolom sa ostalim legendama NBA lige. Međutim, poslije ispadanja iz prvog kola plej-ofa kritike naviru sa svih strana.

"Od, recimo, 2008. postalo mi je izuzetno teško da svrstavam veoma talentovane košarkaše (poput Nikole Jokića) među najveće u istoriji igre. Zašto? Ne bih ulazio previše u detalje, ali ako me pratite i poznajete godinama, znate da nisam ljubitelj ekstremne analitike", započeo je Džonson tekst o Nikoli Jokiću.

"Vidite, košarka je nekada imala jasnu hijerarhiju očekivanja i procena. Mnogo sam naučio od velikog Lerija Birda i to ne kroz običan razgovor između nas, već kroz naše nadmetanje i prepucavanje na terenu. Od svih teških riječi koje smo tada razmjenjivali, jedna stvar koju mi je rekao pogodila me je kao kamen. U tom trenutku sam igrao veoma dobru napadačku utakmicu protiv njega dok sam nastupao za Sakramento. Izveo sam fintu i izbacio ga iz ravnoteže. Iskreno, u tom trenutku me nije interesovalo samo da pogodim koš - jedino mi je bilo važno da prodrem i 'prođem kroz njega' i to sam i uradio, a lopta je uz to i ušla. Sjećam se toga kao da je juče bilo."

"Smijao sam se jer sam u glavi smatrao da sam ga nadigrao, kada mi je rekao: 'Sve što znaš je da postižeš poene.' Iako sam mu odgovorio: 'Mogu i da te nateram da prokrvariš', ono što je rekao me je pogodilo tek kasnije, kada sam poslije utakmice razmislio o svemu. Rekao mi je: 'Edi, ako ne unaprediš ostale segmente svoje igre, a posebno odbranu, ne možeš da se porediš sa nekim od najvećih krilnih igrača koji su igrali u mojoj eri. U poređenju sa njima, zaostajaćeš'".

Šta je Edi Džonson rekao o Nikoli Jokiću?

U nešto dužem uvodu u tekst, Džonson je uvertirom postavio temelj za tekst o Nikoli Jokiću i raznim kritikama na račun Srbina. Počeo je pohvalama, sjajnim igrama centra iz Sombora, ali je nastavio kritikama.

"Jokić je nevjerovatan košarkaš koji igra poput klasičnog, starinskog centra, ali jedinstven. Ima vještine plejmejkera, mentalitet strijelca sa spoljne pozicije i predstavlja neku vrstu Bila Voltona u napadu. Zadivljen sam njegovom sposobnošću da gotovo uvijek donese pravu odluku. Ima takmičarski mentalitet koji ga svrstava uz velike igrače iz prošlosti, posebno one iz 70-ih i 80-ih godina.

Međutim, uz dužno poštovanje, kada se već govori da on sedi za stolom među pet najboljih centara svih vremena (Karim Abdul-Džabar, Bil Rasel, Vil Čemberlen, Šakil O'Nil i Hakim Olajdžuvon), pitam se - sa kim se on zapravo poredi u svojoj eri da bi to opravdao i koga bi to trebalo da zamijeni u toj 'top 5' listi? Ovo je era u kojoj je postalo znatno teže procjenjivati NBA igrače, jer se više ne definišu strogo po visini ili poziciji. Svake večeri možete videti pet krilnih igrača raspoređenih oko linije za tri poena, a niži igrači preuzimaju i centre poput Jokića. Zbog toga je teško zamisliti kako bi se Jokić snalazio protiv najvećih igrača svih vremena, koji su svoju veličinu dokazivali direktnim duelima u reketu, jedan na jedan."

"Danas je ostalo tek nekoliko centara u ligi koji i dalje nude takav referentni okvir: Džoel Embid, Rudi Gober, Ivica Zubac i još nekolicina drugih. Gober je bio najteži protivnik sa timskog stanovišta i upravo je odigrao dominantnu seriju u kojoj je eliminisao Jokića u prvoj rundi. Embid bi, da ga nisu pratili hronični problemi sa povredama, vjerovatno bio smatran najboljim kompletnim centrom u ligi, uprkos Jokićevoj statističkoj dominaciji.

Ako želite da kažete da je Jokić najbolji ofanzivni centar kog smo ikada vidjeli, tu nećete dobiti nikakav prigovor. On je hodajući tripl-dabl. Ima izuzetno visok učinak u poenima, asistencijama i skokovima i sve to postiže dok konstantno učestvuje u igri sa loptom. Ali, kao što mi je Bird rekao: 'Šta još možeš da uradiš?' To je ključno pitanje za one koji vjeruju da Jokić pripada tom elitnom društvu. Da li je njegov nedostatak defanzivnih sposobnosti dovoljan da biste rekli da bi on 'izbacio' nekog od tih najvećih igrača svih vremena sa te liste?"

Zašto Nikola Jokić ne može da bude u 'top 5' igrača?

Iako navijači Denvera, navijači u Srbiji i dobar deo američke publike obožava igru Nikole Jokića, među drugim krugom navijača vlada mišljenje da Srbin nije dosljedan najboljim igračima svih vremena. Statistika, najbolje moguće brojke kako da nisu dovoljne, pa je Džonson vrlo precizno izrekao mišljenje o Nikoli. Odbrana će biti neophodna da bi seo za poseban sto.

"Svaki od igrača iz 'top 5' liste centara bio je izuzetan defanzivac i da su igrali u današnjoj košarci, vjerovatno bi bili jednako dominantni, ako ne i dominantniji. Problem današnjeg društva je nestrpljenje i potreba da se brzo dodjeljuju etikete i titule. Dobar pokazatelj kako bi Jokić u svom 'prajmu' izgledao bio je duel protiv Rudija Gobera, četvorostrukog najboljeg defanzivca lige, koji je u dvije od posljednje tri plej-of serije uspio da ga ograniči, poremeti i pobijedi.

Sada samo zamislite kako bi prošao protiv Šakila O'Nila i Hakima Olajdžuvona, koji su četvrti i peti na toj listi, sa ukupno šest šampionskih titula, dva MVP priznanja i pet MVP nagrada finala između njih dvojice.

Neki će reći da je ovo nepoštovanje, ali ću ih podsjetiti na ono što mi je Leri Bird rekao: 'Sve što znaš je da postižeš poene.' A samo napad nije dovoljan da biste sjedili za stolom sa najvećima svih vremena", zaključio je bivši košarkaš.