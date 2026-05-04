Barkli čuo koliko novca će dobiti Jokić: Pala mu vilica i tražio da se prekine program

Čarls Barkli tražio da se ide na reklame i prekine program kada je shvatio koliko novca će Nikola Jokić zaraditi od idućeg ugovora u NBA.

Srpski košarkaš Nikola Jokić doživio je katastrofu sa Denverom i ispao je već u prvoj plej-of rundi od Minesote (4:2), tako da ga sada čeka duga pauza sve do oktobra i početka nove sezone. Ipak, u međuvremenu, Jokić će imati jednu "veliku obavezu" i već sada znamo da će u julu morati da doputuje u Sjedinjene Američke Države.

Razlog je novi ugovor sa Denver Nagetsima. Za sada nema nagovještaja da će Jokić odbiti da ostane u Denveru, planira da bude član Nagetsa do kraja karijere, a prošle godine je odbio produženje kako bi dobio više novca ovog ljeta.

O detaljima novog ugovora govorio je poznati NBA "insajder" Šams Čaranija koji se uključio uživo u program ESPN-u uoči meča Orlanda i Detroita, a kada je izgovorio koliko novca će zaraditi Nikola Jokić - vidjeli smo da je Čarlsu Barkliju "pala vilica" i brzo se otišlo na reklame. Možda da "Čak" malo dođe sebi...

"Ovo je ljeto pitanja za Denver. Trener Dejvid Adelman se vraća, njegov posao je siguran. Druga stvar je obezbijediti dugogodišnji ugovor za Nikolu Jokića, može da potpiše na četiri godine za 290 miliona dolara i više od toga. Očekuje se da potpiše kada bude mogao u julu. Takođe, biće dosta promena u igračkom kadru, Denver treba da vidi kako da Jokića okruži sa pravim igračima kako bi bili opet u konkurenciji za titulu. Zvaće druge i čekaće pozive za sve u svom rosteru - osim za Jokića", rekao je Čaranija dok se već tokom njegove izjave moglo čuti kako se Barkli nasmijao na sumu.

"Treba mi pauza poslije ovoga što sam čuo četiri godine i 300 miliona evra", rekao je Čarls Barkli dok je imao pogled u daljinu o kom se priča, pogledajte kako je to izgledalo:

Šta je Jokić rekao o ugovoru?

Pitanje koje zanima sve je šta će biti sa srpskim centrom? Na stolu je ponuda od 293 miliona dolara i to će biti jedan od najvećih ugovora u istoriji NBA lige i velika je vjerovatnoća da će ga Jokić prihvatiti.

"I dalje želim da budem igrač Nagetsa zauvijek", poručio je Jokić koji je time umirio navijače Denvera.

Trenutno, Jokić ima još dvije godine ugovora od 121,9 miliona dolara, s tim što je u drugu sezonu uključena igračka opcija. Dakle, može sam da odlučuje tada o svojoj sudbini. Upravo zato Denver ne želi da rizikuje i sprema četvorogodišnji ugovor i veliki novac, pošto ljetos nije uspio da ga ubijedi. Jokić je tada odbio novi ugovor, sačekavši 80 miliona dolara više ovog ljeta, što je čini se bio pametan potez.