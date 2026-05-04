Nikola Jokić poslije eliminacije napustio Denver i odmah otišao na Kentaki Derbi!

Goran Arbutina
Srpski košarkaš Nikola Jokić će imati višak slobodnog vremena, a svi znamo kako će ga iskoristiti.

Trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić završio je ovu sezonu ranije nego što se očekivalo. Iako je srpski as imao istorijske brojke, Denver Nagetsi su eliminisani već u prvoj rundi plej-ofa od Minesota Timbervulvsa. Dok se uveliko spekuliše o njegovom produžetku ugovora sa timom iz Kolorada, Jokić je još jednom pokazao da se ne opterećuje previše protokolarnim stvarima, već je poslije poraza u četvrtak odmah promijenio svoj plan.

Kako prenose američki mediji, Nikola je u subotu prisustvovao Kentaki Derbiju u Luisvilu. U pitanju je najprestižnija konjska trka u Americi i ona se uvijek održava prve subote u maju.

Kako su Denver Nagetsi eliminisani poslije borbe u šest utakmica, Jokić je odlučio da prisustvuje ovom spektaklu. Očekuje se da se što prije vrati u rodni Sombor gdje će provesti veliki dio slobodnog vremena.

I ptice na grani znaju da konje voli više od košarke, a jednom prilikom je izjavio da mu je posao iz snova da bude profesionalni trener konja u rodnom Somboru.

Jokić završava karijeru u Denveru

Očekuje se da srpski as ovog ljeta produži ogovor sa Nagetsima, a na stolu ima ponudu od 293 miliona dolara, što će biti jedan od najvećih ugovora u istoriji NBA lige. Uprkos velikom razočarenju ove sezone, Jokić je poručio da želi da završi karijeru u Denveru.

"I dalje želim da budem igrač Nagetsa zauvek", rekao je Jokić poslije eliminacije. Njegov ostanak je skoro pa siguran, ali je pitanje ko će od aktuelnog tima ostati. Čini se da je za sada i trener Dejvid Adelman siguran...

