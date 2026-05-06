Počinju "rezovi" u Denveru nakon debakla: "Sklanjajte ugovor od 94,5 miliona dolara"

Nikola Jokić naglašava potrebu za promjenama u Denveru nakon debakla u plej-ofu, dok se razmatra trejd Kema Džonsona vrijednog 94,5 miliona dolara.

Denver je doživio katastrofu i ispao je u prvoj plej-of rundi od oslabljene Minesote (4:2), a Nikola Jokić je nedvosmisleno rekao da su neophodne promjene. Nije ulazio u detalje, ali sve više se priča o "totalnom resetu" u Nagetsima i već se zna da je zapravo Jokić jedini igrač koji nema dozvolu da promijeni sredinu. Svi drugi su zamjenljivi.

Prema izvještajima portala "Clutch Points", sve će početi od trejdovanja Kema Džonsona, velikog pojačanja koje je ljetos stiglo iz Bruklina. Nije se uklopio Džonson u novu ekipu, drastično su mu pali statistički parametri u odnosu na vrijeme u Netsima, tako da je pitanje da li je Denver uspio da "unovči" Majkla Portera Džuniora na pravi način. Samo godinu dana kasnije, sprema se da se odrekne Džonsonovog ugovora koji nije mali.

"Kem Džonson je i dalje vezan za četvorogodišnji ugovor vrijedan 94,5 miliona dolara, koji uz bonuse može da dostigne 108 miliona. Taj ugovor je prvobitno potpisao sa Bruklinom 2023, prije nego što je 2025. stigao u Denver. Njegova plata iznosi oko 23 miliona dolara godišnje do sezone 2026/27", navodi se u analizi pomenutog portala uz poruku da će ga Denver "sasjeći".

"U isto vrijeme, Nagetsi gledaju u ukupan seleri kep od 260,8 miliona dolara, po čemu su drugi u ligi. Njihov raspoloživi prostor u budžetu je duboko u minusu, na -95,8 miliona (29. mjesto), dok projektovana ukupna izdvajanja za plate iznose 213,2 miliona dolara (četvrto mjesto), što ukazuje na ozbiljan finansijski pritisak", navodi se i dodaje da je jasno da će Džonson morati da bude trejdovan, posebno jer se čeka novi ugovor za Pejtona Votsona.

Čak i uz odlaske rezervista poput Brusa Brauna, Jonasa Valančijunasa i Tima Hardaveja Džuniora - Denver nema dovoljno novca da zadrži i Džonsona i Votsona, tako da je logično da će trejdovati iskusnijeg igrača.

"Iako Netsi nisu trenutno poznati kao zainteresovana strana za Džonsona, već je riječ o spekulacijama ljudi iz lige o potencijalnom ponovnom ujedinjenju. Los Anđeles Klipersi su tim koji će vjerovatno pokazati interesovanje", dodaje se u izvještajima iz SAD o budućoj destinaciji za Džonsona.

Inače, Džonson je igrao dosta slabo u regularnom dijelu sezone, da bi u plej-ofu podigao formu (jedini od igrača Nagetsa) i tada je prosječno bilježio 14,2 poena, 3,2 skoka i 2,3 asistencije. Nedovoljno za ostanak.

