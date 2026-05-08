"Da mi ne biste izvrtali riječi, reći ću ovo o Jokiću": Sin vlasnika Denvera javno rekao šta se sprema poslije debakla

Milijarder i sin vlasnika Denvera Džoš Krenke je javno i pred svima poručio da Nikolu Jokića sigurno neće trejdovati i da će biti promjena u timu.

Nikola Jokić je jedini bezbjedan u Denveru. Sin vlasnika Denvera je Džoš Krenke sjeo je pred kamere i odgovarao na detaljna i direktna pitanja novinara. Pred svima njima je ponovio da je Srbin bezbjedan i da njega žele da zadrže i da potpišu novi ugovor sa njim. Ali isto tako je rekao da će biti promjena.

"Zasićenost, da li si gladan kao što si bio, kontinuitet takođe. Ljudska priroda takođe, kada su u pitanju povrede, lični razlozi, motivacija, momenti koji mogu da utiču na igrače godinama i u profesionalnoj karijeri. Teško je održati nešto. Možda ne razumijete ako niste prošli kroz to, prošao sam kroz šampionski tim i Nagetsa i Avalanša i LA Remsa, borimo se za titulu i u Arsenalu. Znam šta je potrebno da bi se do toga došlo, ali i koliko je teško ponoviti", počeo je Krenke i dodao da se slaže sa Nikolinom izjavom da su pobjede stil života.

Tada je javno rekao, da ne bi bilo pogrešno tumačenih izjava kao prošle sezone - Jokić neće biti trejdovan.

"Sve je na stolu, pa i da se vratimo na staro i da zadržimo isti tim. Iz moje perspektive, kada pogledam gdje smo bili prije godinu dana, vidim napredak u nekim stvarima, vidim i neke stvari u kojima smo možda imali neku vrstu zasićenosti. Neću da zvučim frustrirano zbog načina na koji smo završili sezonu, ali ono što navijači osjećaju ja osjećam 1000 puta više. Sve je moguće, osim trejdovanja Nikole. Moram to da kažem jasno, jer su prošle godine izvrnuli moje riječi. Osim trejdovanja Nikole, sve je moguće. Ova sezona je sezona koja nikada nije postojala, jer grupa nije imala ritam, previše je bilo promjena. Košarka je igra ritma, ova grupa nije imala šansu to da uradi. Našu sezonu opisuje Nikolina povreda, bio je jedan igrač prije, drugi poslije povrede. Poslije toga se mučio sa šutom za tri poena. Vjerujem da je košarka igra ritma i mogu da kažem da naš tim nije imao pravi ritam i to se vidjelo u aprilu."

"Da smo bili zdravi..."

Pitali su ga direktno novinari i za škrtarenje i za to što gleda kako da plati što manji porez.

"Kada pričate o porezu, pričate i o fleksibilnosti. Ako pričate o platama našim igrača, možete da kažete da smo razbili jezgro igrača koji su osvojili titulu. Kada su se promijenila pravila u NBA lige, morali smo da gledamo i plate i da shvatimo da nije moguće imati tri igrača sa maksimalnim ugovorima. Volim Portera kao igrača i osobu, ali smo morali da uradimo nešto da bismo zadržali roster i napravili dubinu u sastavu. Upravo to se dogodilo, pa smo onda pogledali ideje koje možemo da uradimo i nismo vidjeli takav potez. Da li koristiš potencijalne promjene u budućnosti, nešto što ima smisla kratkoročno, ne dugoročno. Moj posao je da gledam sve. Nismo pogoršali situaciju. Da smo bili zdravi, ne bi bilo potrebno ništa da uradimo. To je za mene bilo rješenje za fleksibilnost."

Navijači su nezadovoljni jer se priča o potencijalnom trejdu Erona Gordona, dok ga kritikuju što ne otpušta Dejvida Adelmana koji će biti trener i naredne sezone.

"Svako ko misli da je to opcija, ne zna šta se dešava u klubu. Vjerujem u Adelmana, imao je dobru sezonu kada se sve pogleda. Kada neko govori takve stvari, govori emotivno. Moj posao u ovoj organizaciji je da donosim odluke bez emocija. Volim Erona, mislim sve najbolje o njemu. Ima stvari koje moramo da gledamo. Ovaj tim je drugačiji kada je Gordon zdrav i svima je to jasno. Potreban nam je on zdrav, moramo da izvučemo najbolje iz njegovog tijela."

Da li će Denver zadržati isti tim?

Medije je zanimalo i da li Denver planira da zadrži identičan tim kao ove sezone i da napadne titulu ili će biti promjena?

"Kada kažem to, svašta je moguće, da li će biti isti tim, mislim da nije uvijek isti tim, ali da li pričamo o jezgru istom? Da, to je moguće. To znači i vraćanje određenih igrača. Najpametniji timovi nađu način kako da se izbore sa izazovima. Dosta stvari smo uspjeli organskim putem da ostvarimo i želimo to da održimo."

Ponovo je naglasio da su povrede imale ogroman uticaj na igru Nagetsa.

"Najteži udarac u sezoni nam je bila povreda Jokića u Majamiju. Nije ga bilo 15-16 utakmica i uspjeli smo i bez njega da ostvarimo veliki broj pobjeda. Adelman i njegov tim su radili sjajan posao, pokazali dubinu ekipe. Da se to desilo prošle godine, vjerovatno bismo pali mnogo. Zato i kažem da su za ovu sezonu zaslužni i Adelman i tim", poručio je Krenke.