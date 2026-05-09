logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"On bi bio savršen za Nikolu Jokića": Kuva se trejd koji bi zatresao NBA ligu

"On bi bio savršen za Nikolu Jokića": Kuva se trejd koji bi zatresao NBA ligu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Džejlen Braun bi mogao da bude idealno pojačanje za Denver, procjenjuje se u NBA ligi.

Džejlen Braun savršeno pojačanje za Denver Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

NBA insajder Šon Deveni prenosi tvrdnju neimenovanog izvora iz NBA da bi krilni igrač Boston Seltiksa Džejlen Braun (29) bio savršeno pojačanje za Denver. On predviđa da bi NBA šampion iz 2024. mogao da dođe u tim umjesto plejmejkera Džamala Mareja (29), koji bi mogao da bude trejdovan, kao i cijeli tim izuzev jednog igrača - Nikole Jokića.

"On bi savršeno odgovarao Jokiću i donio bi toj grupi još malo 'vatre', koja joj je potrebna", rekao je on.

Prema informacijama iz Bostona, Džejlen Braun nije u dobrim odnosima sa Seltiksima i o tome je javno govorio o njegov mentor Trejsi Mekgrejdi. Denver bi to mogao da iskoristi i da ga dovede ovog ljeta.

"Mislim da je nezadovoljan u klubu stvarima za koje ne znamo. Čujem mnogo toga o tom odnosu. Prema mom mišljenju, Džejlen vjeruje da je pokazao ko je kao igrač i ne samo prema tome šta je uradio na terenu, već i zbog liderstva koje je pokazao u ovom timu. Ono se vidjelo i u vrijeme odsustva najboljeg igrača (Džejsona Tejtuma). Mislim da se sve to skupilo u njemu i da je zato nezadovoljan", rekao je Mekgrejdi.

Boston razdvaja dvije najveće zvijezde?

Boston je navodno u razmišljanjima da li da i sljedeće sezone ima u sastavu dvije velike zvijezde Džejsona Tejtuma i Džejlena Brauna i postoje čak nagađanja da Braunu nije odgovaralo to što se igra ekipe potpuno okrenula ka Tejtumu čim se oporavio od povrede.

Seltiksi su iznenađujuće ispali u prvoj rundi plej-ofa protiv Filadelfije, koja za sada u drugom kolu ne uspijeva da se ravnopravno nosi sa Njujork Niksima (0-3). Braun je odigrao odličnu individualnu sezonu, prosječno postizao po 28,7 poena uz 6,9 skokova i 5,1 asistenciju i sigurno je da bi uz Jokića podigao svoj nivo igre na dodatni nivo, kao i svi Nikolini saigrači.

Džejlen Braun igra za Boston od dolaska u NBA ligu 2016, kada su ga Seltiksi odabrali kao visoki treći "pik" NBA drafta sa univerziteta Kalifornija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džejlen Braun NBA liga Denver

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC