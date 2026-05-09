"On bi bio savršen za Nikolu Jokića": Kuva se trejd koji bi zatresao NBA ligu

Džejlen Braun bi mogao da bude idealno pojačanje za Denver, procjenjuje se u NBA ligi.

NBA insajder Šon Deveni prenosi tvrdnju neimenovanog izvora iz NBA da bi krilni igrač Boston Seltiksa Džejlen Braun (29) bio savršeno pojačanje za Denver. On predviđa da bi NBA šampion iz 2024. mogao da dođe u tim umjesto plejmejkera Džamala Mareja (29), koji bi mogao da bude trejdovan, kao i cijeli tim izuzev jednog igrača - Nikole Jokića.

"On bi savršeno odgovarao Jokiću i donio bi toj grupi još malo 'vatre', koja joj je potrebna", rekao je on.

Prema informacijama iz Bostona, Džejlen Braun nije u dobrim odnosima sa Seltiksima i o tome je javno govorio o njegov mentor Trejsi Mekgrejdi. Denver bi to mogao da iskoristi i da ga dovede ovog ljeta.

"Mislim da je nezadovoljan u klubu stvarima za koje ne znamo. Čujem mnogo toga o tom odnosu. Prema mom mišljenju, Džejlen vjeruje da je pokazao ko je kao igrač i ne samo prema tome šta je uradio na terenu, već i zbog liderstva koje je pokazao u ovom timu. Ono se vidjelo i u vrijeme odsustva najboljeg igrača (Džejsona Tejtuma). Mislim da se sve to skupilo u njemu i da je zato nezadovoljan", rekao je Mekgrejdi.

Boston razdvaja dvije najveće zvijezde?

Boston je navodno u razmišljanjima da li da i sljedeće sezone ima u sastavu dvije velike zvijezde Džejsona Tejtuma i Džejlena Brauna i postoje čak nagađanja da Braunu nije odgovaralo to što se igra ekipe potpuno okrenula ka Tejtumu čim se oporavio od povrede.

Seltiksi su iznenađujuće ispali u prvoj rundi plej-ofa protiv Filadelfije, koja za sada u drugom kolu ne uspijeva da se ravnopravno nosi sa Njujork Niksima (0-3). Braun je odigrao odličnu individualnu sezonu, prosječno postizao po 28,7 poena uz 6,9 skokova i 5,1 asistenciju i sigurno je da bi uz Jokića podigao svoj nivo igre na dodatni nivo, kao i svi Nikolini saigrači.

Džejlen Braun igra za Boston od dolaska u NBA ligu 2016, kada su ga Seltiksi odabrali kao visoki treći "pik" NBA drafta sa univerziteta Kalifornija.