Uhapšen otac jednog od najplaćenijih košarkaša u NBA: Ubadao nožem zbog parkinga

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Strašne vijesti stižu iz Las Vegasa gde je otac Džejlena Brauna izbo trenera mladog fudbalskog tima i to zbog parkinga.

uhapsen otac dzejlena brauna Izvor: Erica Denhoff/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Poznati NBA košarkaš Džejlen Braun ima ozbiljne porodične probleme. Njegov otac Marseles Braun uhapšen je zbog sumnje da je pokušao da ubije Krosa Tupuolu, inače trenera mladog fudbalskog tima. Svjedoci tvrde da je do sukoba inače došlo oko parkinga, poslije čega je Marseles Braun - inače bivši bokser - izvadio nož i napao trenera.

Kako se navodi, Braun je u naletu bijesa napao trenera nožem i zadao mu je više uboda u leđa i ruke, dok je takođe u njihovom guranju slomljeno i rebro nesrećnom muškarcu.


Policija je brzo stigla na lice mjesta i uhapsila je Brauna kome sada slijedi suđenje i moguće ozbiljna zatvorska kazna. Za sada nema informacija u kakvom je stanju Kros Tupuola i da li je životno ugrožen, dok se takođe nije oglašavao ni njegov sin Džejlen Braun koga su ove vijesti zatekle na odmoru.

Ko je Džejlen Braun?

Izvor: Brian Fluharty / Getty images / Profimedia

Džejlen Braun (28, 198 cm) je od 2016. godine u NBA ligi i trenutno je jedan od najplaćenijih sa petogodišnjim ugovorom od 304 miliona dolara. Bio je inače treći pik na draftu i postepeno je gradio svoje ime u NBA, tako da je sa Bostonom 2024. godine bio i osvajač prstena.

Prošle sezone prosječno je bilježio 22,2 poena po meču uz 5,8 skokova i 4,5 asistencija.

(MONDO)

