Košarkaš Bostona žestoko udaren "po džepu" zbog komentara o sudijama

Košarkaš Bostona Džejlen Braun kažnjen sa 50.000 dolara zbog javnog kritikovanja sudija.

Američka profesionalna košarkaška liga (NBA) kaznila je košarkaša Bostona Džejlena Brauna sa 50.000 dolara zbog javnog kritikovanja sudija nakon eliminacije Seltiksa u prvom kolu plej-ofa.

NBA liga je u svom saopštenju navela da je Braun kažnjen zbog komentara koje je dao u nedjelju, 3. maja, u prenosu uživo, nakon što je Boston izgubio od Filadelfije 100:109 u odlučujućoj, sedmoj utakmici serije prvog kola plej-ofa Istočne konferencije.

Braun je tad izjavio da su sudije "očigledno imale namjeru" da mu dosude faulove zbog "guranja" kada bi krenuo ka košu sa loptom.

"Postoje neke sudije koje treba istražiti. Svaki dobar košarkaš ovo radi. O čemu vi pričate? Očigledno su imale namjeru", rekao je petostruki ol-star NBA lige.

Braun je prethodno u januaru kažnjen sa 35.000 dolara nakon dvominutne tirade o suđenju poslije poraza od San Antonija.

