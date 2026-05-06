Darko Rajaković donira novac Beogradu: Potez za divljenje, reagovao i Bogdan Bogdanović

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Srpski stručnjak Darko Rajaković je kao trener Toronta preko svoje porodice donirao novac Srbiji i Kanadi i tako oduševio svijet.

Darko Rajaković je srpski stručnjak koji vodi Toronto u NBA ligi i čovjek koji iz godine u godinu radi jedan divan gest. Za svaku asistenciju koju napravi tim koji vodi donira 33 dolara. Ove godine su Reptorsi po broju asistencija treći u najjačoj ligi na svijetu sa 2.417 uspješnih dodavanja.

To znači da će ove godine preko svoje fondacije donirati 79.761 dolar. Računajući prethodne tri sezone to je ukupno 234.036 dolara. Kome novac ide? Bolnicama u Beogradu, Torontu i Memfisu. U pitanju je Univerzitetska dječija klinika u Beogradu, dječija bolnica "SickKids" u Torontu i istraživačka bolnica "Sent Džud" u Memfisu.

Zašto baš ta tri grada? Zato što su obilježila njegovu karijeru. Početak je imao u mlađim kategorijama Crvene zvezde gdje je proveo osam godina, pa je otišao u Oklahomu gdje je bio asistent u prvom timu pet godina, prije toga dvije godine radio je u Razvojnoj ligi. Možda je malo iznenađujuće što na spisku nije i Oklahoma. Godinu dana je radio kao pomoćnik u Finiksu, pa tri u Memfisu prije nego što je preuzeo Reptorse 2023. godine i ispisao istoriju srpske košarke.

Njegov potez oduševio je i kapitena srpske reprezentacije Bogdana Bogdanovića koji se oglasio na društvenim mrežama i pružio mu podršku.

Šta sad čeka Rajakovića?

Ljudi u Torontu zadovoljni su igrom ekipe i rezultatima. Ispali su od Klivlenda poslije sedam utakmica, ali su ušli u plej-of. Šta sad čeka Darka? Objasnio je to on sam.

"Prije dva, tri mjeseca sam počeo da planiram ljeto i novu sezonu, napravio sam dosta bilješki. To je proces koji nikada ne prestaje. Imaćemo nekoliko slobodnih nedjelja, ali zaista nikad ne prestaje. Tražiš način da napreduješ, da budeš bolji, da pomogneš igračima, to je proces. Moramo da radimo na zaštiti reketa i da radimo na šutu kako bismo i to popravili. To su dvije stvari na kojima ćemo najviše raditi", poručio je Rajaković.

Denis Šreder o Rajakoviću
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
