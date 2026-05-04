logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Darku Rajakoviću oči pune suza: Teško je podnio dvije "najbolje riječi u sportu"

Darku Rajakoviću oči pune suza: Teško je podnio dvije "najbolje riječi u sportu"

Autor Milutin Vujičić
0

Darko Rajaković je emotivno reagovao nakon eliminacije Toronta u NBA plej-ofu, ističući ljubav prema svojim igračima i važnost 'sedme utakmice'.

Darko Rajaković emotivan nakon eliminacije Toronta u NBA plej-ofu Izvor: X/@ESPNNBA

Srpski trener Darko Rajaković nije uspio da se plasira u drugu rundu NBA plej-ofa pošto je njegov Toronto eliminisan u sedmoj utakmici serije protiv Klivlenda. Nisu se dali Reptorsi, uprkos svim povredama, pružili su zaista dobar otpor i na kraju pošteno "oznojili" favorizovani Klivlend, ali je tim iz Ohaja na kraju slavio 114:102 pred svojim navijačima.

Utisak je da je Darko Rajaković uspješno motivisao svoje igrače, vidjeli smo kako im drži govor i objašnjava im da je najbolja riječ u sportu "sedma utakmica", ali su tako svi u Torontu imali i bolno saznanje - da je poraz u njoj jedna od najtežih stvari.


Rajakoviću su zbog toga oči bile pune suza, posebno kada je upitan šta su "najvažnije lekcije" koje je izvukao iz ove sezone, inače njegove treće na klupi Toronta, kada je pun ponosa rekao: "Naučio sam koliko volim ovaj igrački kadar, moje igrače. Sutra će mi nedostajati da ih treniram. Rekao sam im prije meča da hoću da prođem da bih mogao da nastavim da ih treniram i budem sa njima. Ovo je posebna grupa ljudi i zahvalan sam što ih imam oko sebe i što mogu da radim s njima".


Nažalost, Toronto nije mogao bez Imanuela Kviklija i Brendona Ingrama, bio je to ipak nenadoknadiv gubitak, ali smo zato vidjeli koliko u takvoj situaciji mogu drugi. Skoti Barns je igrao sjajno i zabilježio je 24 poena, osam skokova i šest asistencija, dok je Er Džej Beret stao na 23 poena, četiri skoka i šest asistencija. Dvocifreni su bili i Džamal Šid sa 14 i Džakobi Volter sa 13.

Što se tiče Klivlenda koji ide u narednu rundu, sa po 22 poena predvodili su ga Džaret Alen i Donovan Mičel, dok je Džejms Harden ubacio 18, a u jednom trenutku "srušio" je i Rajakovića kraj parketa.


Prethodne noći je i Detroit svoju seriju riješio u sedmoj utakmici i napravio je veliki preokret protiv Orlanda koji je vodio 3:1, tako da nas sad čeka duel ovih timova koje su svi očekivali u drugoj rundi, a koji su i te kako morali da se pomuče da dođu do nje. Inače, s druge strane kostura na Istoku su Filadelfija i Njujork.

Tagovi

Toronto Reptors NBA liga Darko Rajaković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC