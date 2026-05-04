Darku Rajakoviću oči pune suza: Teško je podnio dvije "najbolje riječi u sportu"

Darko Rajaković je emotivno reagovao nakon eliminacije Toronta u NBA plej-ofu, ističući ljubav prema svojim igračima i važnost 'sedme utakmice'.

Srpski trener Darko Rajaković nije uspio da se plasira u drugu rundu NBA plej-ofa pošto je njegov Toronto eliminisan u sedmoj utakmici serije protiv Klivlenda. Nisu se dali Reptorsi, uprkos svim povredama, pružili su zaista dobar otpor i na kraju pošteno "oznojili" favorizovani Klivlend, ali je tim iz Ohaja na kraju slavio 114:102 pred svojim navijačima.

Utisak je da je Darko Rajaković uspješno motivisao svoje igrače, vidjeli smo kako im drži govor i objašnjava im da je najbolja riječ u sportu "sedma utakmica", ali su tako svi u Torontu imali i bolno saznanje - da je poraz u njoj jedna od najtežih stvari.

"The best two words in sport: GAME 7 BABY!"



Rajakoviću su zbog toga oči bile pune suza, posebno kada je upitan šta su "najvažnije lekcije" koje je izvukao iz ove sezone, inače njegove treće na klupi Toronta, kada je pun ponosa rekao: "Naučio sam koliko volim ovaj igrački kadar, moje igrače. Sutra će mi nedostajati da ih treniram. Rekao sam im prije meča da hoću da prođem da bih mogao da nastavim da ih treniram i budem sa njima. Ovo je posebna grupa ljudi i zahvalan sam što ih imam oko sebe i što mogu da radim s njima".

"I learned how much I love this roster, how much I love my players." ❤️



Nažalost, Toronto nije mogao bez Imanuela Kviklija i Brendona Ingrama, bio je to ipak nenadoknadiv gubitak, ali smo zato vidjeli koliko u takvoj situaciji mogu drugi. Skoti Barns je igrao sjajno i zabilježio je 24 poena, osam skokova i šest asistencija, dok je Er Džej Beret stao na 23 poena, četiri skoka i šest asistencija. Dvocifreni su bili i Džamal Šid sa 14 i Džakobi Volter sa 13.

Što se tiče Klivlenda koji ide u narednu rundu, sa po 22 poena predvodili su ga Džaret Alen i Donovan Mičel, dok je Džejms Harden ubacio 18, a u jednom trenutku "srušio" je i Rajakovića kraj parketa.

James Harden gets fouled, flops, and unintentionally tackles the Raptors' head coach, Darko Rajaković, to the floor (with replays)



This could have ended worse.



Prethodne noći je i Detroit svoju seriju riješio u sedmoj utakmici i napravio je veliki preokret protiv Orlanda koji je vodio 3:1, tako da nas sad čeka duel ovih timova koje su svi očekivali u drugoj rundi, a koji su i te kako morali da se pomuče da dođu do nje. Inače, s druge strane kostura na Istoku su Filadelfija i Njujork.