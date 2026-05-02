logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čudo u NBA ligi: Trojka za pobjedu kakva nikad nije viđena, lopta ispala iz kadra

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Toronto je senzacionalno izborio "majstoricu" protiv Klivlenda trojkom Ar-Džej Bereta uz zvuk sirene za pobjedu.

Toronto igra majstoricu protiv Klivlenda trojka za pobjedu Izvor: ESPN/Screenshot

Srpski trener Darko Rajaković vodiće ekipu u majstorici prve runde plej-ofa. Njegov tim je pobijedio Klivlend 112:110 u produžetku trojkom kanadskog beka Ar-Džej Bereta za skor 3-3 u seriji.

U trenucima Klivlendovog vođstva, u posljednjim sekundama meča, Beret je donio pobjedu tako što se lopta odbila o obruč bar metar i po u visinu i pala nazad kroz mrežicu. Pogledajte taj nevjerovatan pogodak na 1,2 sekunde do kraja:

Košarkaši Klivlenda ostali su u šoku zato što im je iskliznuo iz ruku plasman u 2. kolo, a Ivan Mobli pokušao je da takođe trojkom donese pobjedu, ali je lopta stala na "prvom" obruču.

Mladi Rajakovićev tim predvodio je krilni košarkaš Skoti Barns sa 25 poena i 14 asistencija, a Beret i bek Džejkobi Valter dali su po 24. Takođe mladi krilni centar Kolin Marej-Bojls bio je zapažen i postigao je 17 poena za Toronto u utakmici u kojoj je njegov tim u posljednjoj četvrtini ispustio 11 poena razlike.

Ipak, kada je bilo najvažnije, Beret je postao heroj i odveo seriju u majstoricu, koja će biti odigrana u nedjelju. Ta utakmica biće odigrana u Klivlendu, a kuriozitet serije je da u prvih šest utakmica nijednom gost nije pobijedio. Taj statistički podatak nije pokvarilo ni 26 Moblijevih poena, ni 24 njegovog saigrača, plejmejkera Donovana Mičela.

Da je ovo bio istorijski spektakl pokazuje i podatak da od sezone 1997/98 i uvođenja "play by play" praćenja utakmica nije viđena trojka za majstoricu u seriji postinuta u posljednje dvije sekunde produžetka.

Tagovi

Toronto Reptors Klivlend Darko Rajaković košarka NBA liga treneri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Navijači

FK BORAC

RK BORAC