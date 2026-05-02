Čudo u NBA ligi: Trojka za pobjedu kakva nikad nije viđena, lopta ispala iz kadra

Toronto je senzacionalno izborio "majstoricu" protiv Klivlenda trojkom Ar-Džej Bereta uz zvuk sirene za pobjedu.

Srpski trener Darko Rajaković vodiće ekipu u majstorici prve runde plej-ofa. Njegov tim je pobijedio Klivlend 112:110 u produžetku trojkom kanadskog beka Ar-Džej Bereta za skor 3-3 u seriji.

U trenucima Klivlendovog vođstva, u posljednjim sekundama meča, Beret je donio pobjedu tako što se lopta odbila o obruč bar metar i po u visinu i pala nazad kroz mrežicu. Pogledajte taj nevjerovatan pogodak na 1,2 sekunde do kraja:

RJ Barrett is the first player in the play-by-play era (since 1997-98) to hit a game-winner in the final 2 seconds of OT to avoid eliminationpic.twitter.com/PEqtBA648X — ESPN Insights (@ESPNInsights)May 2, 2026

Košarkaši Klivlenda ostali su u šoku zato što im je iskliznuo iz ruku plasman u 2. kolo, a Ivan Mobli pokušao je da takođe trojkom donese pobjedu, ali je lopta stala na "prvom" obruču.

Mladi Rajakovićev tim predvodio je krilni košarkaš Skoti Barns sa 25 poena i 14 asistencija, a Beret i bek Džejkobi Valter dali su po 24. Takođe mladi krilni centar Kolin Marej-Bojls bio je zapažen i postigao je 17 poena za Toronto u utakmici u kojoj je njegov tim u posljednjoj četvrtini ispustio 11 poena razlike.

Ipak, kada je bilo najvažnije, Beret je postao heroj i odveo seriju u majstoricu, koja će biti odigrana u nedjelju. Ta utakmica biće odigrana u Klivlendu, a kuriozitet serije je da u prvih šest utakmica nijednom gost nije pobijedio. Taj statistički podatak nije pokvarilo ni 26 Moblijevih poena, ni 24 njegovog saigrača, plejmejkera Donovana Mičela.

Da je ovo bio istorijski spektakl pokazuje i podatak da od sezone 1997/98 i uvođenja "play by play" praćenja utakmica nije viđena trojka za majstoricu u seriji postinuta u posljednje dvije sekunde produžetka.

