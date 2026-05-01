Totalni reset u Denveru: Jokić pritisnuo "crveno dugme" i čeka da promijene pola tima

Nikola Jokić je pritisnuo "crveno dugme" u Denveru, tražeći promjene nakon neuspjeha u plej-ofu. Šta očekivati od tima?

Ne samo da Denver nije napravio šampionski tim Nikoli Jokiću, nego je uspio da ode i korak unazad u odnosu na prošlu godinu. Tek drugi put od kada je Jokić u Koloradu, njegova ekipa nije prošla prvu rundu plej-ofa i razočarala je svoje navijače pošto je doživjela možda i najveću bruku u poslednjih desetak godina.

Desetkovana ekipa Minesote, bez Edvardsa, Divinčenca i Dosunmua, pokazala je više energije, umeća i požrtvovanja i zadala je Jokiću udarac zbog kog je morao da se crveni. I to u tuđe ime.

"Da je ovo Srbija, svi bismo dobili otkaze", rekao je u svom stilu Somborac poslije meča, potvrdivši da su ekipi potrebne ozbiljne promjene ako uopšte ponovo žele da se nađu u konkurenciji za šampionski prsten, što bi svakako morali jer imaju najboljeg igrača na svijetu u svojim redovima i to ne koriste.

Ko sigurno odlazi iz Denvera?

Ugovore za narednu sezonu nema nekoliko igrača, a treba očekivati rastanke sa maltene svim igračima uloge. Između ostalog, teško je očekivati da će Denver zadržati Tima Hardaveja Džuniora, Brusa Brauna, pa i Spensera Džounsa, dok uz njih još "timsku opciju" imaju Daron Holms, Džulijan Strouter, Džejlen Piket i Pejton Votson.

Od svih ovih igrača, može se očekivati da bi Denver želio da zadrži jedino Pejtona Votsona, što uopšte neće biti lako s obzirom na njegove igre ove sezone - i ugovor koji će verovatno nadmašiti platežne mogućnosti kluba okovanog lošim ugovorima.

Valančijunas već "digao sidro"

Još ljetos se pričalo da Denver neće uspjeti da zadrži Jonasa Valančijunasa zbog bogate ponude koju ima iz Atine, gdje ga je čekao Panatinaikos, ali je uspio da ubijedi Litvanca da bude rezerva Nikoli Jokiću. Ubijeđen da će možda uspjeti da se "ogrebe" i za šampionski prsten, Valančijunas je ostao, ali čini se da ima "džentlmenski dogovor" da ode ovog ljeta.

Sada se ne spominje Panatinaikos doduše, nego Žalgiris, najveći klub iz njegove zemlje. Prema pisanju "Basket Njuza", iskusni centar ima ponuđen dvogodišnji ugovor uz platu od dva miliona evra po sezoni.

Iako je to pet puta manje nego što bi zaradio iduće godine u Denveru (bruto), pitanje je da li se Valančijunasu ostaje u Koloradu.

Denver bira između dvojice

Dok će u Denveru još malo da strepe oko toga da li će Nikola Jokić potpisati novi maksimalni ugovor, moraće da vide i šta će sa ugovorima Pejtona Votsona i Kema Džonsona. S obzirom na to da vlasnik Džoš Krenke ne planira da "probija seleri kep" i da plaća dodati porez na plate svojih igrača, jasno je da će morati da bira između pomenute dvojice.

Džonson je stigao ljetos u razmjeni za Majkla Portera Džuniora - i nije se najbolje pokazao - a ugovor za narednu sezonu mu glasi na 23 miliona dolara. Iako djeluje da je u završnici dizao formu, ako ga Denver zadrži, može da zaboravi na Votsona...

Njemu ističe "ruki" ugovor i očekuje ga daleko više novca, samo je pitanje da li će Nagetsi to moći da mu ponude. Radi se ipak o igraču koji je igrao jako dobro ove sezone, posebno dok je Jokić bio povrijeđen, ali je i sam bio često van terena i zbog toga će se neko dobro zamisliti.

Prosječno je bilježio 14,6 poena i 4,9 skokova po meču, za šta vjeruje da može da dobije i više od 25 miliona dolara po sezoni. To je pitanje da li će Denver potpisati, s obzirom na to da je već svestan kako je pogriješio sa Kristijanom Braunom.

Hoće li iko doći u Denver?

Ovo je u direktnoj korelaciji sa ugovorima Votsona i Džonsona. Ako bude "pomjerao" ugovor Kema Džonsona, Denver će morati da uzme daleko slabije plaćenog igrača, kako bi obezbijedio potpis Votsona. To na papiru automatski znači da Nagetsi opet neće dovoditi nekog superstara, kakav je potreban Jokiću.

I dalje je malo vjerovatno da Denver trejduje Džamala Mareja, još manje Arona Gordona, a jedino bi mogli da "uštinu" na ugovoru Jonasa Valančijunasa koji će osloboditi oko 10 miliona dolara odlaskom u Evropu.

Šta je s trenerom?

Očekivano, najviše na udaru je sada Dejvid Adelman koji je uspio da "digne" Nagetse po odlasku Majkla Melouna, potom je sa ovim timom bio i treći na Zapadu uprkos svim povredama, da bi u ovogodišnjem plej-ofu potpuno taktički zakazao - pošto je baš Jokić izgledao "nikad gore" njegovom krivicom.

Za sada se Denver nije oglašavao na ovu temu i vidjećemo da li će zadržati Adelmana, a svakako će se slušati i Jokićev sud, pa već znamo da je (makar za javnost) rekao da trener ništa nije kriv nego samo igrači.

