Šekil O'Nil: Problem Nikole Jokića nije to što mislite, nešto je drugo u pitanju

Šakil O'Nil kritikovao Nikolu Jokića zbog bledih igara za njegove standarde kroz čitavu plej-of seriju protiv Minesote

Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia / ESPN / Screenshot

Slavni NBA centar Šakil O'Nil (54), četvorostruki šampion lige, ne misli da je odlična odbrana Minesote ključni razlog lošijih igara Nikole Jokića (30) u plej-of seriji protiv Minesote.

"Jokić nije igrao dobro po mom mišljenju. I ako pričamo o velikim igračima, posebno u plej-ofu, onda moraju da igraju sjajno. Nisam siguran zašto je tako bilo. Mislim da to nema veze sa odbranom Minesote. Postigao je 28 poena, igrao je dobro, ali to nije bilo dovoljno. Da je ubacio 35, 36 poena pričali bismo o boljoj igri i njegov partner (Marej) nije igrao dobro", rekao je on u studiju ESPN-a.

Dok njegov sagovornik Čarls Barkli misli da je centar Minesote Rudi Gober taj koji je "paralisao" i Jokićevu igru i igru čitavog Denvera, O'Nil ne misli da je to imalo veze sa čuvarima, koliko sa samim Nikolom.

Jokić se i prema sopstvenom priznanju mučio u seriji protiv Minesote, posebno u prvim utakmicama, u kojima je kao po pravilu bio pasivan u prvom dijelu meča, a onda je bez uspjeha pokušavao da se uvede u ritam.

U posljednjoj utakmici sezone uspio je da sabere 28 poena, 10 asistencija i devet skokova, ali to nije bilo dovoljno da Denver bude ravnopravan Minesoti. I to bez obzira na činjenicu da su "vukovi" igrali bez četvorice važnih igrača (Edvards, Divinćenco, Anderson i Dosunmu) i su iznijeli meč odluke sa samo osmoricom igrača u rosteru.

"Nikola, koliko je krivice do tebe?"

"Nikola, koliko krivice osjećaš za to što se večeras sve završilo?", pitali su novinari Jokića na konferenciji poslije utakmice.

"Mnogo. Bilo je potrebno da igram bolje i moram bolje. Ulazio sam u ritam od treće utakmice, osjećao sam se malo bolje, ali morao sam da igram mnogo bolje u prvih nekoliko utakmica. Pogotovo u prve tri utakmice, da bih sve uključio, da bi se svi pokrenuli, da bismo bili agresivniji, poentirali... Bili su bolji, definitivno".

Poslije kraja sezone, Jokić neće igrati više od pet mjeseci, jer ovog ljeta nema obaveze sa reprezentacijom Srbije. U međuvremenu, očekuje se da potpiše najveći ugovor u karijeri.

