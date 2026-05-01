logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šekil O'Nil: Problem Nikole Jokića nije to što mislite, nešto je drugo u pitanju

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Šakil O'Nil kritikovao Nikolu Jokića zbog bledih igara za njegove standarde kroz čitavu plej-of seriju protiv Minesote

Slavni NBA centar Šakil O'Nil (54), četvorostruki šampion lige, ne misli da je odlična odbrana Minesote ključni razlog lošijih igara Nikole Jokića (30) u plej-of seriji protiv Minesote.

"Jokić nije igrao dobro po mom mišljenju. I ako pričamo o velikim igračima, posebno u plej-ofu, onda moraju da igraju sjajno. Nisam siguran zašto je tako bilo. Mislim da to nema veze sa odbranom Minesote. Postigao je 28 poena, igrao je dobro, ali to nije bilo dovoljno. Da je ubacio 35, 36 poena pričali bismo o boljoj igri i njegov partner (Marej) nije igrao dobro", rekao je on u studiju ESPN-a.

Dok njegov sagovornik Čarls Barkli misli da je centar Minesote Rudi Gober taj koji je "paralisao" i Jokićevu igru i igru čitavog Denvera, O'Nil ne misli da je to imalo veze sa čuvarima, koliko sa samim Nikolom.

Jokić se i prema sopstvenom priznanju mučio u seriji protiv Minesote, posebno u prvim utakmicama, u kojima je kao po pravilu bio pasivan u prvom dijelu meča, a onda je bez uspjeha pokušavao da se uvede u ritam. 

U posljednjoj utakmici sezone uspio je da sabere 28 poena, 10 asistencija i devet skokova, ali to nije bilo dovoljno da Denver bude ravnopravan Minesoti. I to bez obzira na činjenicu da su "vukovi" igrali bez četvorice važnih igrača (Edvards, Divinćenco, Anderson i Dosunmu) i su iznijeli meč odluke sa samo osmoricom igrača u rosteru.

"Nikola, koliko je krivice do tebe?"

"Nikola, koliko krivice osjećaš za to što se večeras sve završilo?", pitali su novinari Jokića na konferenciji poslije utakmice.

"Mnogo. Bilo je potrebno da igram bolje i moram bolje. Ulazio sam u ritam od treće utakmice, osjećao sam se malo bolje, ali morao sam da igram mnogo bolje u prvih nekoliko utakmica. Pogotovo u prve tri utakmice, da bih sve uključio, da bi se svi pokrenuli, da bismo bili agresivniji, poentirali... Bili su bolji, definitivno".

Poslije kraja sezone, Jokić neće igrati više od pet mjeseci, jer ovog ljeta nema obaveze sa reprezentacijom Srbije. U međuvremenu, očekuje se da potpiše najveći ugovor u karijeri.

(MONDO)

Tagovi

Šekil O'Nil Nikola Jokić NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC