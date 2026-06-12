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Veliki uspjeh Tomislava Tomovića: "Okrenuo" Zenit i došao do trećeg mjesta u VTB ligi

Veliki uspjeh Tomislava Tomovića: "Okrenuo" Zenit i došao do trećeg mjesta u VTB ligi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Tomislav Tomović je sa Lokomotivom Kubanj osvojio treće mjesto u VTB ligi, ostvarivši značajan uspjeh u svojoj trenerskoj karijeri.

Tomislav Tomović treći sa Lokomotivom u VTB ligi Izvor: Mikhail Sinitsyn / Zuma Press / Profimedia

Srpski trener Tomislav Tomović osvojio je treće mjesto u VTB ligi sa Lokomotivom Kubanj. Nekadašnji pomoćni trener u Zvezdi, koji je usred sezone otišao u Rusiju na poziv Lokomotive, napravio je veliki uspjeh sa ovim klubom i zaista na impresivan način došao do odličja.

Danas u Sankt Peterburgu vidjeli smo treću uzastopnu pobjedu Lokomotive - ovoga puta 84:76 - i veliko slavlje gostiju koji su pokazali koliko su napredovali od dolaska Tomovića na čelo kluba.

Inače, Zenit je dobio prve dvije utakmice serije kod kuće, i to malom razlikom, potom je na skoro isti način izvratila Lokomotiva Kubanj, da bi najubjedljivija razlika bila viđena u "majstorici". Za to je prije svega zaslužan Patrik Miler sa 23 poena, dok su dvocifreni bili i Džeremaja Martin sa 13, odnosno Hanter Vajs i Alen Hadžibegović sa po 10.

CSKA je inače osvojio treću uzastopnu titulu u VTB ligi pobijedivši rutinski Uniks 4:0.

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Tagovi

Tomislav Tomović VTB liga

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