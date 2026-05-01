Nikolu Jokića čeka najveći ugovor u karijeri: Samo je potrebno da kaže "Da"

Denver je ispao iz plej-ofa NBA lige i odmah se postavlja jedno od najvažnijih pitanja - šta će biti sa Nikolom Jokićem i kakvi su planovi franšize za njega?

Nikola Jokić i Denver završili su sezonu već u maju. Umjesto borbe za titulu uslijedio je debakl. Poraz u šestom meču od desetkovane Minesote (110:98) je jedan od najtežih udaraca u istoriji kluba. Šta dalje i šta će biti sa srpskim centrom? To je pitanje koje zanima sve.

Na stolu je ponuda od 293 miliona dolara. To je cifra koju može da dobije za produžetak saradnje na još četiri godine. Jedan od najvećih ugovora u NBA ligi, ali i u istoriji Nagetsa. Velika je vjerovatnoća da će da ga prihvati,, mada se tu postavlja i još jedno bitno pitanje - sa kim će igrati?

Aron Gordon se sve više muči sa povredama, postale su hronične i teško je kada jedan od najvažnijih igrača ni sam ne zna kada može na teren. Džamal Marej je imao Ol-star sezonu, pa je podbacio na samom kraju i koštao tim pobjede. Kristijan Braun je dobio ugovor od 125 miliona dolara i to je možda i najveća greška kluba u istoriji. Kem Džonson je doveden umjesto Majkla Portera juniora i već se priča o njegovom odlasku. Tu je i Pejton Votson koji nije igrao u plej-ofu. Da li je stvarno povrijeđen ili jednostavno nije htio da rizikuje unosan ugovor koji ga čeka na ljeto... Vjerovatno direktan odgovor nikada nećemo dobiti.

Jokić odbio prethodni ugovor Denvera

Denver je po završetku prethodne sezone ponudio Jokiću produžetak saradnje i trogodišnji ugovor. Međutim on je taj ugovor odbio. Zašto? Zato što su i on i njegov agent Miško Ražnatović znali da godinu dana kasnije mogu mnogo više da zarade. Tačnije, oko 80 miliona dolara više.

"Sigurno ćemo mu ponuditi novi ugovor. Nisam siguran da li će ga prihvatiti ili ne, jer ćemo mu objasniti svaki finansijski parametar koji je ide sa potpisivanjem sada i potpisivanjem kasnije. Bićemo potpuno transparentni, kao što smo i uvijek. A onda će on donijeti odluku koja je najbolja za njega i njegovu porodicu i mi ćemo je podržati", rekao je Džoš Krenke tada.

Šta je Jokić rekao o svojoj budućnosti?

Odmah poslije poraza su novinari pitali Jokića direktno o njegovoj budućnosti i planovima. Njegova želja je jasna - hoće da ostane.

"I dalje želim zauvijek da budem igrač Nagetsa", poručio je Jokić.

Trenutno Jokić ima još dvije godine ugovora od 121.9 miliona dolara, s tim što je u drugu sezonu uključena igračka opcija. Dakle, može sam da odlučuje tada o svojoj sudbini. Upravo zato Denver ne želi da rizikuje i sprema četvorogodišnji ugovor i astronomsku svotu novca.

Kakve su plate igrača Denvera?

Denver u ovoj sezoni isplaćuje 191.600,929 dolara, a u narednoj ta cifra prelazi 200 miliona - 212.075,672. Šta to znači? Ukratko - biće promjena i otkaza. Vlasnici kluba jesu milijarderi Sten i Džoš Krenke, ali su oni poznati i kao škrtice i ljudi koji ne žele da plaćaju veliki porez na luksuz.

Uz to treba naglasiti i da Pejton Votson čeka znatno unosniji ugovor i veću platu zbog sjajne sezone, kao i Spenser Džouns koji se pokazao veoma dobro. Votson je ograničeno slobodan agent što znači da Nagetsi mogu da pariraju bilo koju ponudu koju dobije od drugih timova i da ga tako zadrže.

Ovako izgledaju plate igrača Denvera za sezonu 2026/27

Nikola Jokić - 59.033,114 dolara

Džamal Marej - 50.105,628

Aron Gordon - 31.978,037

Kameron Džonson - 23.062,500

Kristijan Braun - 21.551,726

Jonas Valančijunas - 10.000.000

Zik Nađi - 7.466,667

Pejton Votson - 6.534,714 (ograničeno slobodan agent)

Džulijan Stroter - 4.826,838

Dearon Holms - 3.372,1120

Džejlen Piket - 2.406,205 (timska opcija, Denver ima pravo da raskine ugovor)

Kej Džej Simpson - 679.042 (dvosmjerni ugovor)

Kome ističu ugovori?

Kad je u pitanju naredna sezona ima nekoliko igrača koji ostaju bez ugovora. Među njima su i neki koji su se odlično pokazali poput Tima Hardaveja juniora, pa ostaje da se vidi i kakva će odluka kluba da bude. Tu je i Spenser Džouns koji će izvjesno dobiti produžetak saradnje.

Kome sve ističe ugovor u Denveru? Ovako izgleda spisak:

Tim Hardavej junior

Brus Braun

Spenser Džouns

Tajus Džouns

Kurtis Džouns (dvosmjerni ugovor)

Tamar Bejts

Dejvid Rodi (dvosmjerni ugovor)

