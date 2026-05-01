Denver Nagetsi će poslije eliminacije iz plej-ofa morati da objasne sebi zašto su dali 125 miliona dolara Kristijanu Braunu.

Izvor: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia

U bolnom porazu Denver Nagetsa od Minesote, tima bez četvorice važnih igrača, posebno bode oči katastrofalna statistika Kristijana Brauna. Američki bek je za 28 minuta u igri dao samo jedan koš - trojku iz četiri pokušaja. I to je bilo sve.

Sezonu u kojoj je dogovorio petogodišnji ugovor na čak 125 miliona dolara, Braun je završio skandalozno lošim nastupima. U posljednje četiri utakmice postigao je ukupno 22 poena, uz šut iz igre 6/17, a za tri poena 3/7.

Iako se podrazumijeva da on nije prva, ni druga, pa ni treća napadačka opcija, nevjerovatno zvuči da je Denver dao 125 miliona za igrača sa tako zanemarljivim doprinosom u napadu.

Vidi opis Denver bacio 125 miliona dolara: Najlošiji saigrač Nikole Jokića ne može da bude trejdovan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ove sezone Braun je nedjeljama odsustvovao zbog problema sa povredom lijevog skočnog zgloba, a u Denveru će se dobro počešati po glavi nad njegovim brojevima. U plej-of seriji protiv Minesote ubacivao je po 8,3 poena uz šut 14/32. Nije doprinio ni u čemu drugom, jer je ukupno sakupio 20 skokova, 10 asistencija i uz to dvije blokade i šest izgubljenih lopti. Sve to za 159 minuta na terenu.

Ko je Kristijan Braun? Kristijan Braun je igrač Denvera od 2022. godine, kada je stigao kao 21. "pik" NBA drafta. Došao je u ekipu kao koledž šampion sa Kanzasom i odmah postao i NBA prvak sa Denverom. Od prošle sezone je i starter, ali je ove napravio korak unazad i prosječno postizao 12 poena po meču.

Njegov ugovor tek će izazvati glavobolju svima u Denveru ako ovog ljeta krenu u neophodni "reset", jer je Braun jedan od najplaćenijih igrača u ekipi, sa minimalnim doprinosom. Ako bi htjeli da ga se oslobode, morali bi da nađu tim koji bi preuzeo taj astronomski ugovor.

I to nije sve, jer bi zbog "poison pill" klauzule drugi tim morao da primi njegovu godišnju platu od 25 miliona dolara, a ne trenutnu od pet miliona, koliko još ove sezone prima u Denveru.

Sve to ga čini praktično nemogućim za trejd nakon plej-ofa u kojem je bio u velikoj mjeri neupotrebljiv za Denver. Jedna od velikih glavobolja za Nagetse, koji će po svemu sudeći prije svega razmatrati otkaz treneru Dejvidu Adelmanu.

(MONDO)