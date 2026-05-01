Denver bacio 125 miliona dolara: Najlošiji saigrač Nikole Jokića ne može da bude trejdovan

Denver Nagetsi će poslije eliminacije iz plej-ofa morati da objasne sebi zašto su dali 125 miliona dolara Kristijanu Braunu.
U bolnom porazu Denver Nagetsa od Minesote, tima bez četvorice važnih igrača, posebno bode oči katastrofalna statistika Kristijana Brauna. Američki bek je za 28 minuta u igri dao samo jedan koš - trojku iz četiri pokušaja. I to je bilo sve.
Sezonu u kojoj je dogovorio petogodišnji ugovor na čak 125 miliona dolara, Braun je završio skandalozno lošim nastupima. U posljednje četiri utakmice postigao je ukupno 22 poena, uz šut iz igre 6/17, a za tri poena 3/7.
Iako se podrazumijeva da on nije prva, ni druga, pa ni treća napadačka opcija, nevjerovatno zvuči da je Denver dao 125 miliona za igrača sa tako zanemarljivim doprinosom u napadu.
Ove sezone Braun je nedjeljama odsustvovao zbog problema sa povredom lijevog skočnog zgloba, a u Denveru će se dobro počešati po glavi nad njegovim brojevima. U plej-of seriji protiv Minesote ubacivao je po 8,3 poena uz šut 14/32. Nije doprinio ni u čemu drugom, jer je ukupno sakupio 20 skokova, 10 asistencija i uz to dvije blokade i šest izgubljenih lopti. Sve to za 159 minuta na terenu.
Kristijan Braun je igrač Denvera od 2022. godine, kada je stigao kao 21. "pik" NBA drafta. Došao je u ekipu kao koledž šampion sa Kanzasom i odmah postao i NBA prvak sa Denverom. Od prošle sezone je i starter, ali je ove napravio korak unazad i prosječno postizao 12 poena po meču.
Njegov ugovor tek će izazvati glavobolju svima u Denveru ako ovog ljeta krenu u neophodni "reset", jer je Braun jedan od najplaćenijih igrača u ekipi, sa minimalnim doprinosom. Ako bi htjeli da ga se oslobode, morali bi da nađu tim koji bi preuzeo taj astronomski ugovor.
I to nije sve, jer bi zbog "poison pill" klauzule drugi tim morao da primi njegovu godišnju platu od 25 miliona dolara, a ne trenutnu od pet miliona, koliko još ove sezone prima u Denveru.
Sve to ga čini praktično nemogućim za trejd nakon plej-ofa u kojem je bio u velikoj mjeri neupotrebljiv za Denver. Jedna od velikih glavobolja za Nagetse, koji će po svemu sudeći prije svega razmatrati otkaz treneru Dejvidu Adelmanu.
