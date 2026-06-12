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Iz Zrinjskog u Sarajevo: Dva pojačanja u bordo taboru u jednom danu!

Iz Zrinjskog u Sarajevo: Dva pojačanja u bordo taboru u jednom danu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Poslije Antonija Galešića, stigao je i Leo Mikić.

Leo Mikić novi igrač Sarajeva Izvor: FK Sarajevo

U jednom danu – dva pojačanja na Koševu. Nakon što je FK Sarajevo predstavio vezistu Antonija Galešića, bordo opremu zadužio je i doadašnji krilni napadač Zrinjskog Leo Mikić (1997.).

Ofanzivac rođen u Slavonskoj Požegi ekspresno je našao novi klub nakon rastanka sa Mostarcima, čiji je član bio tokom prošle takmičarske godine. Za "plemiće" je nastupio 49 puta, postigavši pet golova, uz četiri asistencije.

Mikić je, inače, rane dane seniorske karijere proveo u Hrvatskoj, nastupajući za nekolicinu klubova (Virotivica, Slavija Pleternica, Sesvete). Prvi put je u inostranstvo otišao početkom 2018. godine, zaigravši za Lustenau, nakon čega je u Austriji još branio boje Kapfenberga i Rida. Otišao je sredinom 2023. godine u Džeonam Dragons iz Južne Koreje, dok se u Austriju vratio poslije samo šest mjeseci.

Sa Sarajevom je potpisao ugovor do ljeta 2028. godine, uz mogućnost produženja saradnje na još jednu sezonu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Leo Mikić fudbal FK Sarajevo transferi Premijer liga BiH

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