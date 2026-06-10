Zoran Zekić po povratku na "Koševo": "Kao da nisam ni odlazio iz Sarajeva"

Novi-stari šef stručnog štaba Sarajeva Zoran Zekić podijelio je prve utiske nakon povratka na klupu bordo tima.

Izvor: Facebook/Fk Sarajevo/Screenshot

Hrvatski stručnjak u prvoj izjavi nakon povratka na "Koševo" nije skrivao uzbuđenje što se vratio u sarajevski klub.

"Prvo sam se osjećao kao da nisam ni otišao odavde. S druge strane, kada se pojavila ova mogućnost, pokušao sam sabrati misli i odvojiti emocije od profesionalizma. Međutim, brzo sam shvatio da je to nemoguće kada se razgovara o Sarajevu", rekao je Zekić.

Ipak, novi strateg Sarajeva je naglasio da će u radu težiti maksimalnom profesionalizmu, ali i da računa na ogromnu podršku sa tribina.

"Pokušaćemo ovo uraditi što profesionalnije, naravno, uz veliku ljubav i emociju. Isto to očekujem i od navijača - da budemo jedinstveni. Svakodnevno se u procesu rada susrećemo s dosta problema, zbog čega se moramo držati zajedno. Kad god smo bili takvi, pokazalo se da je to dobitna formula".

Zekić je svjestan pritiska koji nosi vođenje kluba sa "Koševa", ali je poručio da se ne plaši izazova.

"Ljubav je uzajamna, ali samim tim je i obaveza još veća. Svi imamo velika očekivanja, o tome ne treba previše pričati, već moramo prionuti na rad. Nadam se da ćemo svi skupa uživati u ovome. Kada smo jedinstveni, u toj nekoj simbiozi, lakše se prolazi kroz sve. Čak i kada dođu teški trenuci, a ne treba kriti da će ih biti, tada su nam navijači zaista najpotrebniji. Mi se moramo radovati i boriti kroz svaki detalj", zaključio je Zekić, koji je poslije 10 mjeseci naslijedio Marija Cvitanovića.

Prvobitno je ekipu vodio od juna 2024. do avgusta prošle godine, kada je svoje mjesto ustupio Dženanu Hošiću.

(MONDO)