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Sarajevo potvrdilo dolazak novog trenera: Zoran Zekić, drugi dio

Sarajevo potvrdilo dolazak novog trenera: Zoran Zekić, drugi dio

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Hrvatski trener nakon deset mjeseci vraća se na kormilo kluba sa "Koševa".

Zoran Zekić novi trener Sarajeva Izvor: Promo/FK Sarajevo

Nezadovoljni ostvarenim rezultatima, u FK Sarajevo odlučili su se da okončaju saradnju sa Mariom Cvitanovićem, te na njegovo mjesto angažuju njegovog sunarodnika Zorana Zekića.

Zekić se tako vraća na kormilo kluba sa "Koševa" nakon deset mjeseci. Prvobitno je "bordo" tim vodio od juna 2024. do avgusta prošle godine, kada je svoje mjesto ustupio Dženanu Hošiću. Kratko je Hošić bio trener, a onda je angažovan iskusni Husref Musemić.

Međutim, turbulentna sezona Sarajlija nije mogla bez još jedne promjene šefa stručnog štaba, pa je nakon samo mjesec i po uslijedila još jedna. Cvitanović je okončao sezonu 2025/26, a onda je rukovodstvo sarajevskog kluba odlučilo da je ponovo vrijeme za promjene.

Iako Zekićev povratak još nije ozvaničen, posljednja objava FK Sarajevo jasno ukazuje na to.

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Tagovi

FK Sarajevo Zoran Zekić Premijer liga BiH

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