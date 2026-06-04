Zvanično: Sarajevo se razišlo sa Cvitanovićem

Mario Cvitanović više nije trener bordo tima, potvrđeno je sa Koševa.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Fudbalski klub Sarajevo ozvaničio je ovog četvrtka rastanak sa dosadašnjim trenerom Marijom Cvitanovićem.

Na kormilo tima sa Koševa Cvitanović je stigao krajem septembra prošle godine, naslijedivši Dženana Hošića. Bio je, ujedno, i četvrti trener Sarajlija u tek završenoj sezoni, s obzirom na to da su ekipom tokom jesenjeg dijela sezone komandovali i Zoran Zekić i Husref Musemić.

Nekadašnji trener Dinama odradio je 31 utakmicu u Sarajevu i za to vrijeme uknjižio 16 pobjeda, sedam remija i četiri poraza.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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