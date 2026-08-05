Željezničar u jednom danu potpisao ugovore sa trojicom omladinaca

Dogovorena je saradnja u trajanju od godinu dana.

Izvor: Damir Hajdarbasic/Damir Hajdarbasic

FK Željezničar potpisao je ove srijede ugovore sa trojicom omladinaca. Tako su paraf na jednogodišnju saradnju stavili Albin Rahić (17), Feđa Pervan (17) i Amar Zahirović (18).

Albin Rahić igra na pozicijama lijevog beka i lijevog štopera. Rođen je 14. novembra 2008. godine, na Grbavici je od 2017. godine, a u sezoni iza nas 19 puta je igrao za juniore "plavih".

Feđa Pervan je rođen 12. septembra 2008. godine. U Željezničaru je od 2021. godine, a igra na poziciji napadača. Prošle sezone je za juniore postigao pet golova na 23 utakmice.

Amar Zahirović je rođen 1. januara 2008. godine. U Željezničar je stigao u ljeto 2024. godine, a prošle sezone je za juniore odigrao 29 utakmica na kojima je postigao pet golova i dodao šest asistencija. Igra na poziciji lijevog beka i lijevog krila.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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