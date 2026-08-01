Debakl Željezničara u generalci: Putokaz BSK-u - Sloboda dala gol u prvom minutu, bio je to uvod u katastrofu Sarajlija

Banjalučani će u debitantskom meču u Premijer ligi BiH gostovati na "Grbavici".

Izvor: Promo/FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Generalnu probu pred start nove sezone fudbaleri Željezničara imali su na "Grbavici", gdje su ugostili tuzlansku Slobodu, ekipu koja nastupa u Prvoj ligi Federacije BiH.

Još jedan blijed meč vidjeli su navijači sarajevskog kluba, a Sloboda je na kraju slavila ubjedljivo 3:0 (1:0).

Ali Mahmud doveo je Tuzlake u vođstvo već u prvom minutu, a zatim je uslijedila jalova terenska inicijativa domaćih. Ipak, do kraja prvog dijela nije bilo promjene rezultata.

Početkom nastavka viđene su šanse na obje strane. Mogao je ponovo Mahmud da se upiše u strijelce, imali su i domaći svoje prilike, a onda se iskusni Mirzad Mehanović oslobodio čuvara i lijepim golom u 70. minutu povisio vođstrvo gostiju. Nedugo zatim, Mehanović se našao u ulozi asistenta, a konačnih 0:3 postavlja "rezervista" Ove Bonjanga, koji je na probi i bori se za ugovor u tuzlanskom klubu.

Iako se start sezone bliži, jasno je da novog trenera "plavih" Davida Musleru očekuje još mnogo posla.

Izvor: Promo/FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Tokom pripremnog perioda Željezničar nije zabilježio nijedan trijumf. Nakon ubjedljivog poraza od Karpatija (0:4), sarajevski tim je remizirao protiv Bistrice (1:1) i Rudeša (2:2), dok ni na večerašnjem meču protiv Slobode španski strušnjak nije imao da vidi bogzna šta od svoje ekipe.

Podsjetimo, na otvaranju nove sezone Premijer lige BiH Željezničar će na "Grbavici" u petak od 20 časova ugostiti banjalučki BSK, ekipu koja debituje u najvišem rangu bh. fudbala.