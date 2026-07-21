Muslera poslije remija Željezničara sa Slovencima: Prespavali smo prvih pet minuta

Nakon meča sa Bistricom (1:1) oglasio se trener sarajevskog tima David Muslera.

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Fudbaleri Željezničara remizirali su na pripremama u Sloveniji sa tamošnjim drugoligašem Bistricom rezultatom 1:1 u drugoj kontrolnoj utakmici u ovoj zemlji.

Praktično iz prvog napada je Bistrica u ovom duelu došla do prednosti, koje je anulirao Samir Radovacd na isteku prvog dijela.

"Šteta je što smo prespavali prvih pet minuta utakmice, ali generalno gledano, igrači usvajaju ideje koje želimo da provedemo. Imali smo dominaciju u posjedu lopte, stvorili smo mnogo prilika, ali fudbal se igra za golove, tako da moramo još više da radimo na realizaciji", rekao je poslije meča španski trener na klupi Željezničara David Muslera, dodavši:

"Takođe, imao sam osjećaj da smo pali u odnosu na prvo poluvrijeme kada smo u drugom napravili sve izmjene, ali kao što sam rekao, zadovoljan sam načinom na koji smo igrali, kako smo dominirali utakmicom i prilikama koje smo stvorili. Iskreno vjerujem da je ovo put kojim treba da nastavimo."

Podsjetimo, u prvoj utakmici u Sloveniji Željezničar je poražen od ukrajinskog Karpatija rezultatom 4:0.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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