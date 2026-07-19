Željezničar primio četiri gola u duelu sa Ukrajincima, trener Muslera: "Treba da budemo strpljivi sa ovim procesom"

Sarajevski tim nije se proslavio u meču sa Karpatijem (4:0).

Izvor: Damir Hajdarbasic/Damir Hajdarbasic

Fudbaleri Željezničara doživjeli su ubjedljiv poraz u kontrolnoj utakmici u Svetom Martinu na Muri od Karpatija. Tim iz Lavova trijumfovao je rezultatom 4:0, trasiravši put ka ubjedljivoj pobjedi još u prvom poluvremenu, tokom kojeg je postigao tri gola.

Za tim sa Grbavice su od prvog minuta nastupili Abdulahović, Raščić, Sedorf, Nastić, Šabić, Pejić, Radovac, Šošić, Dragović, Milošević i Korora. Priliku su još dobili i Trupe, Hamidović, Konings, Husković, Kelmendi, Gojak i M'Hand.

"Mi smo u prvoj sedmici priprema, odradili smo šest treninga otkako sam preuzeo ulogu glavnog trenera. Vidim da, korak po korak, igrači usvajaju ideje koje želim. Prije svega, želio bih da se izvinim navijačima koji su došli da nas gledaju. Oni ne zaslužuju da gledaju ono što su danas gledali. Ali, takođe, zaista vjerujem da su greške koje smo pravili tokom utakmice neki detalji koje možemo ispraviti kroz proces treninga. Zato se samo nadam da ćemo svi biti strpljivi s ovim procesom", rekao je nakon ovog meča trener Sarajlija David Muslera, koji može da računa u narednom periodu na još jedno pojačanje.

Izvor: Adem Catic/Chata.photography

U pitanju je Senegalac Jakuba Dabo Gnako (2002.), koji pokriva pozicije na desnoj strani terena. Sa Željezničarom je potpisao ugovor do ljeta 2028. godine uz opciju automatskog produženja na još jednu godinu.

Tokom seniorske karijere nosio je ekipe španskih trećeligaša i četvrtoligaša (Luarka, Nueva Sijudad, Merida, Toremolimos, Don Benito, Ehea), dok je jednu sezonu proveo u Seriji D, braneći broje Ambrozijane.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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